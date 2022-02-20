«Детей возвращают за парты?»: Какую функцию будут выполнять школы в ДНР с 21 февраля

Стало известно, какую функцию будут выполнять школы в ДНР с 21 февраля Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Вечером 20 февраля многие родители школьников Республики получили сообщения от учителей, что с 21 февраля возобновляется учебный процесс в школах. Эту информацию в беседе с «Комсомолкой» опроверг Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков. Руководитель ведомства заявил, что учебный процесс приостановлен до особого распоряжения.

Позже учителя стали присылать пояснение, что информация обновилась и речь совсем не об образовательном учебном процессе: «С 21 февраля в школы можно приводить детей, добровольно, с тормозком. Учебного процесса не будет, но дети будут под присмотром учителей».

Позже во многих группах появилось сообщение с пояснением от имени председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александра Кофмана:

«Дело в том, что возможны ситуации, в которых родителям негде оставить своего ребенка и в критической ситуации, ребенок самостоятельно будет неспособен укрыться в бомбоубежище. Затем, данная возможность позволит оградить детей от уличных прогулок, которые сейчас максимально опасны. В любом случае, речь идёт о добровольном посещении детьми учебных заведений, о пребывании детей под присмотром учителей, в разновозрастных группах без организации образовательного процесса (приостановлен в соответствии с Указом Главы и приказом МОН). С детьми возможно проведение досуговых мероприятий, индивидуальных консультаций, тематических бесед. Организация питания не предусмотрена, дети в школы приходят со своими тормозками».

«Комсомолка» обратилась к Александру Игоревичу и получила подтверждение этой информации.

- Образовательного процесса не будет, но дети будут под присмотром. Многие родители идут на работу, и оставлять детей дома без присмотра – опасно. Государство делает все возможное для обеспечения безопасности наших детей, - сказал Александр Игоревич. – Подчеркиваю, что речь идет исключительно о добровольном посещении учебных заведений.

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