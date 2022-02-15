Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 февраля 2022 года: Лечение в больницах проходят более 1 200 пациентов с пневмонией

Особенно тяжело переносят болезнь пожилые люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

За выходные дни коронавирусом в ДНР заболели свыше 2,5 тысяч жителей. В то же время удалось пойти на поправку более 300 ранее инфицированным пациентам. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в понедельник медики провели 5 836 новых лабораторных исследований на COVID-19, в ходе которых диагноз подтвердился у 2 518 человек.

- Еще у 26 жителей Республики на заражение ковидом указывали все симптомы, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также отметили, что за указанный период выздоровели 352 пациента, скончались от последствий ковида 9 человек.

Кроме того, врачи выявили за сутки у 155 больных пневмонию, из них госпитализация потребовалась 92 людям.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР общее количество заболевших ковидом составило 143 474 человека. Удалось победить болезнь 111 887 гражданам, продолжают лечение 21 981 пациент, скончались от осложнений 9 606 жителей ДНР.

Также на лечении с пневмониями сейчас находятся 1207 больных, из них 512 пациентам для поддержания жизни необходим кислород.

Напомним, в ДНР продолжают следить за соблюдением противоэпидемических мер. Правоохранители проводят с этой целью специальные антиковидные рейды.

В Республике продолжают следить за соблюдением противоэпидемических мер. Фото: МВД ДНР

Так, за прошедшую неделю стражи порядка произвели более 300 проверок торговых объектов, предприятий и организаций Республики на предмет соблюдения необходимых санитарных норм и ограничений. В результате на нарушителей правил были составлены 154 административных протокола и вынесены 132 предупреждения.

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