Студентов вузов и техникумов ДНР с 11 февраля перевели на дистанционное обучение

Будущие медики тоже будут дистанционно учиться врачевать. Фото: ДонНМУ

Студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования (СПО) ДНР с 11 по 20 февраля будут учиться дистанционно. Такие меры приняты для сдерживания распространения COVID-19, следует из опубликованных сегодня приказов Министерства образования и науки.

Так, приказ № 128 предписывает организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных технологий для студентов вузов всех форм обучения. Пребывание в таких учреждениях детей сирот и лиц, лишенных родительской опеки, продолжится в обычном режиме.

Приказом №129 дистанционка введена для учащихся СПО. При этом учебная и производственная практики на предприятиях будут проходить очно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, что с 3 по 16 февраля учащиеся школ были переведены на дистанционное обучение.

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