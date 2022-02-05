13-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова презентовала книгу в Италии

Авторы романа «Стоящие за твоим плечом» Фаина Савенкова и Александр Конторович. Фото: личный архив героя публикации

В Риме прошла презентация романа «Стоящие за твоим плечом» 13-летней луганчанки Фаины Савенковой, которую Украина внесла в список скандально известного сайта «Миротворец» и Александра Контровича.

- Это была пока что онлайн-встреча, но я рада, что удалось собрать людей с совершенно разными политическими взглядами, объединенных сопереживанием судьбе Донбасса и способных чувствовать его боль. В презентации участвовало много итальянских общественных деятелей и французских журналистов, - сообщила «Комсомолке» Фаина Савенкова.

Девочка рассказала, что планируются презентации романа и в других европейских странах.

- Планируем провести презентацию в Германии Греции и Сербии, анонсирует Савенкова. - Во Франции в апреле выйдет печатный перевод романа «Стоящие за твоим плечом». Этими презентациями мы показываем, что на Донбассе есть культура и молодые писатели, поэты, художники, музыканты, которые рассказываю правду о том, что происходит у нас с помощью своего творчества.

Во Франции, кстати, с нетерпением ждут выхода книги Фаины Савенковой и Александра Конторовича. Об этом рассказала французский военный корреспондент Кристель Неан.

- Когда читатели во Франции начали спрашивать меня, будет ли французская версия романа, я не думала, что он будет так популярен во всей Европе, - говорит Кристель. - В то же время я рада, даже счастлива, что роман вызвал такой интерес в нескольких западных странах. Это показывает пределы антироссийской и антидонбасской пропаганды.

И, конечно же, на презентацию книги в Италии юной луганчанки отреагировали в Украине. Журналист и политолог Денис Жарких написал на своей странице в Фейсбук:

- Фаина Савенкова, ну та самая девочка писатель из Луганска, которую внесли на «Миротворец», презентовала свою книгу в Риме. Пора, пора вносить на «Миротворец» Италию, как же можно принимать московские нарративы! Понятно же, что на Донбассе никаких детей нет, искусства и творчества нет, а есть отравленные российской пропагандой субъекты влияния, которые жалуются на войну. Кстати, скоро презентация будет и в Париже, так что нужно на «Миротворец» и Францию внести, поскольку отравленный спецоперацией ФСБ европеец, европейцем не является. Короче, необходимо дать право «Миротворцу» решать, кто является истинным европейцем, а кто нет, а то тут распустились всякие.

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