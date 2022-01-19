Республики Донбасса пригласили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок приехать в Донецк и Луганск

Анналена Бербок (справа) посетила Украину. Фото: president.gov.ua

17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок впервые приехала на Украину. Там она заявила о сложной гуманитарной ситуации в Донбассе и анонсировала свой визит на линию разграничения сторон.

Руководители внешнеполитических ведомств Донецкой и Луганской Народных Республик пригласили Бербок приехать в ДНР и ЛНР.

- Мы приглашаем ее посетить и Республики, а не только территории, подконтрольные Украине, - говорит руководитель МИД ДНР Наталья Никонорова. - Мы готовы обозначить весь спектр проблем, вызванных невыполнением Украиной своих обязательств по Комплексу мер. Как представителю страны-гаранта Минских соглашений главе МИД ФРГ стоило бы уделить больше внимания важности соблюдения принципа беспристрастности в оценке ситуации в Донбассе и переговорном процессе.

В министерстве иностранных дел ЛНР подчеркнули, что в ходе своего визита в Украину, Бербок затронула тему гуманитарной обстановки в Донбассе.

- Отметив насколько страдает гражданское население: женщины, дети, молодые, старики и охарактеризовав ее как «гнетущую», - говорит представитель делегации Республики в Контактной группе Мария Ковшарь. - Мы убеждены, что для формирования объективного видения ситуации и всесторонне выверенных выводов правильно было бы оперировать сведениями с обеих сторон, тем самым обеспечивая соответствие принципу беспристрастности. Такой визит - хороший способ избежать однобокого подхода.

Ковшарь отметила, что важно воочию увидеть, с чем пришлось столкнуться жителям Донбасса в условиях постоянной военной агрессии с украинской стороны.

Тем временем Координатор от ОБСЕ на Минских переговорах Шарлотта Реландер оценила гуманитарную обстановку в Луганской Народной Республике и прибыла с рабочим визитом в ДНР.

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