Координатор от ОБСЕ минской подгруппы по гуманитарным вопросам Шарлотта Реландер прибыла в ДНР

Состоялась рабочая встреча Дарьи Морозовой (справа) и Шарлотты Реландер (слева). Фото: Аппарат Омбудсмена ДНР

В Донецкую Народную Республику впервые с трехдневным рабочим визитом прибыла координатор от ОБСЕ минской подгруппы по гуманитарным вопросам Шарлотта Реландер. Об этом сообщили в Аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР.

- В рамках поездки предусмотрен ряд мероприятий, в ходе которых госпожа Реландер планирует более детально ознакомиться с гуманитарной проблематикой региона, - говорится в сообщении.

В Аппарате Омбудсмена Республики рассказали, что уже сегодня состоялась рабочая встреча координатора с Дарьей Морозовой Морозовой и с родственниками лиц, незаконно удерживаемых на территории Украины, и пропавших без вести в зонах вооруженного конфликта.

- Реландер намерена посетить объекты социальной инфраструктуры в прифронтовых районах столицы Республики, поврежденные и разрушенные в результате боевых действий, - говорят в Аппарате Омбудсмена ДНР. В план мероприятий включено посещение судебно-биологической лаборатории, где проводятся молекулярно-генетические исследования биоматериала родственников пропавших без вести.

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