ВСУ готовят провокации в Донбассе: К линии соприкосновения прибыла обученная инструкторами из Литвы группа снайперов

По данным разведки ЛНР, в зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыли три снайперские пары Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На линию соприкосновения в Донбассе, для совершения провокаций, украинское командование направило группу снайперов, обученных литовскими инструкторами. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По данным нашей разведки, в зону ответственности 30-й бригады ВСУ прибыли три снайперские пары, прошедшие обучение у литовских инструкторов, - сказал офицер пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в задачи снайперов – обстрел позиций Народной милиции для провоцирования ответного огня. Отмечается, что для фиксации «результатов» прибыли и представители украинских средств массовой информации.

Также в преддверии переговоров России и Соединенных Штатов Америки, вооруженные формирования Украины готовили провокацию на линии соприкосновения в Донбассе с применением нового беспилотного летательного аппарата для корректировки огня. Однако военнослужащие разбили свой БПЛА еще при запуске. Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

- В районе села Лопаскино Новоайдарского района боевики 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады планировали провести провокацию с привлечением расчета БПЛА, - рассказывает он. - Для корректировки огня расчет БПЛА решил использовать недавно поставленный в подразделение новый беспилотник. Но из-за ошибки оператора новейший беспилотник был разбит при запуске, и провокация не увенчалась успехом.

В Народной милиции ЛНР обратили внимание, что военнослужащие Республики ведут постоянное наблюдение за противником, и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены. Регулярно проводятся занятия по боевой подготовке.

- В рамках зимнего периода обучения в подразделениях Народной милиции ЛНР продолжаются занятия по боевой подготовке с экипажами танков и БМП, - рассказывают в оборонном ведомстве. - На занятиях отрабатывались нормативы по посадке личного состава в танки и боевые машины пехоты и загрузке боекомплектов в танк и БМП, - говорится в сообщении.

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