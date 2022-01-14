Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 января 2022 года: На учете у медиков состоят более 2 тысяч пациентов с COVID-19

За сутки в медучреждениях Республики провели более 1200 исследований на ковид Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в медучреждениях Донецкой Народной Республики было проведено 1231 исследование на COVID-19, в результате которых врачи подтвердили диагноз в 207 случаях, а 26 пациентам его установили на основе симптомов болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Кроме того, за сутки были выявлены 44 случая пневмоний, из них госпитализированы в больницы 34 человека, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на территории ДНР превысило 120-тысячный рубеж и сейчас составляет 120275 человек. Из них сняты с учета после прохождения курса лечения и выздоровления 108801 человек, продолжают лечиться 2098 пациентов, а 9376 человек не смогли справиться с опасной инфекцией и скончались.

Также с марта прошлого года медики выявили 2255 пациентов, которые переболели COVID-19 бессимптомно.

Напомним, жителям ДНР при нахождении на территории России необходимо иметь с собой справку о вакцинации от коронавируса. Сейчас в большинстве регионов России действуют антиковидные ограничения, которые могут касаться заселения в гостиницу, посещения кафе, ресторанов, театров, музеев, спортивных клубов и многого другого.

При нахождении на территории России жителям ДНР необходимо иметь с собой оригинал справки о вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С собой необходимо иметь оригинал справки - с мокрыми печатями на русском языке, так как фото QR-кода нельзя загрузить на портал Госуслуг. Также понадобится паспорт ДНР, данные которого вписаны в справку.

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