Минздрав ДНР прекратил онлайн регистрацию на вакцинацию от COVID-19

Для вакцинации теперь достаточно просто явиться в прививочный пункт с амбулаторной картой и паспортом. Фото: НМ ЛНР

В ДНР прекращена онлайн регистрация на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как отметили в Минздраве Республики, такое решение было принято ввиду достаточного количества прививочных пунктов, где можно пройти иммунизацию.

— На сегодня развернуто 65 прививочных пунктов, что позволило сделать вакцинацию территориально доступной для всех жителей Республики. Для прохождения иммунизации достаточно прийти в один из пунктов вакцинации с паспортом и амбулаторной картой, — говорится в сообщении.

Привиться от COVID-19 можно и в праздничные выходные. Пункты вакцинации в лечебных учреждениях открыты в рабочие дни последних – с 8.00 до 16.00.

Напомним, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день является наиболее эффективной и безопасной мерой защиты здоровья от нового вируса. В ДНР для этого используются российские вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Препараты поступили в Республику по гуманитарной программе из РФ.

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