Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 декабря 2021 14:00

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

По традиции в травматологическом центре устроили праздник для детей, которые вынуждены встречать Новый год на больничной койке
Андрей ТРУБЕЦКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все встречают Новый год по-разному и, к сожалению, кто-то вынужден встречать его на больничной койке. Особенно расстроены этому дети. Чтобы принести радость ребятам, в детском отделении Республиканского травматологического центра в Донецке по традиции организовали праздник. По палатам прошелся Дед мороз и вручил подарки. Кого-то из ребят врачи отпустили на несколько дней домой, но некоторые вынуждены находится в стенах больницы и продолжать лечение. Желаем скорейшего выздоровления!

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Читайте также

Детский травматолог Евгений Жилицын: Невозможно повторить то, что создано природой. Но мы стараемся приблизиться к этому

В детском отделении Республиканского травматологического центра спасли конечности ребенку из Макеевки, который родился с аномалией развития рук (подробнее)

Украинский кризис: Новости