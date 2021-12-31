В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Все встречают Новый год по-разному и, к сожалению, кто-то вынужден встречать его на больничной койке. Особенно расстроены этому дети. Чтобы принести радость ребятам, в детском отделении Республиканского травматологического центра в Донецке по традиции организовали праздник. По палатам прошелся Дед мороз и вручил подарки. Кого-то из ребят врачи отпустили на несколько дней домой, но некоторые вынуждены находится в стенах больницы и продолжать лечение. Желаем скорейшего выздоровления!

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке в Республиканской травматологии Дед мороз вручил подарки детям Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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