Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 января 2022 года: Наличие инфекции подтвердилось в десяти процентах исследований

За день медики вывили 291 новый случай заболевания COVID-19 Фото: Павел МАРТИНЧИК

В лабораториях Донецкой Народной Республики провели более 2 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию за сутки, в ходе которых был подтвержден 291 случай заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Если у 247 человек наличие вируса подтвердилось лабораторно, то у 44 пациентов диагноз «COVID-19» был установлен на основании клинико-эпидемиологических показателей, - рассказали медики.

Кроме того, врачи выявили 61 новый случай пневмоний, из них 40 человек они госпитализировали в больницы.

Всего же на утро 11 января на территории Донецкой Народной Республики зарегистрированы 119542 случая инфицирования жителей COVID-19. Из них пребывают на лечении 2062 пациента, пошли на поправку и были сняты с учета 108138 человек. При этом в Республике зарегистрировали за все время 9342 летальных случая, спровоцированных осложненным протеканием коронавирусной болезни. Из них 15 - только за прошедший день.

Напомним, Минздрав ДНР прекратил онлайн регистрацию на вакцинацию от COVID-19. Такое решение было принято ввиду достаточного количества прививочных пунктов, где можно пройти иммунизацию от коронавируса.

Пройти иммунизацию от коронавируса жители могут в одном из 65 прививочных пунктов, развернутых в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- На сегодня развернуто 65 прививочных пунктов, что позволило сделать вакцинацию территориально доступной для всех жителей Республики. Для прохождения иммунизации достаточно прийти в один из пунктов вакцинации с паспортом и амбулаторной картой, - заявили в ведомстве.

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