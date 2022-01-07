Минздрав ДНР опроверг слухи о подготовке медиков для отправки в Казахстан

Минздрав ДНР опроверг дезинформацию украинских СМИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Министерстве здравоохранения ДНР заявили, что сведения о ведущейся подготовке медиков для отправки в Казахстан не соответствуют действительности и была распространена украинскими СМИ.

— Министерство здравоохранения ДНР сообщает о том, что информация, опубликованная в источнике Инфорпост об отправке медицинских работников Донецкой Народной Республики в Казахстан, не соответствует действительности и размещена с целью дестабилизации обстановки, — говорится в сообщении.

Началось все с того, что в украинских СМИ появились сообщения якобы с требованием Минздрава ко всем медучреждениям Республики предоставить списки сотрудников, которые имеют опыт работы в условиях ведения боевых действий. Данный «приказ» по версии журналистов был получен из Москвы. Также в публикациях приводится документ за подписью и.о. министра здравоохранения Александра Оприщенко, датируемый 5 января 2022 года.

Напомним, 2 января в Казахстане жители вышли на улицы с призывом снизить цены на газ. Протесты охватили всю Республику. Власти объявили о снижении стоимости топлива, но ситуация не стабилизировалась. В стране начались беспорядки. На данный момент в Казахстане проводится масштабная антитеррористическая операция.

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