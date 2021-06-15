О силе спортсмена ходили легенды: Каким запомнился выдающийся Олимпийский чемпион Анатолий Чуканов

12 июня сердце известного спортсмена Анатолия Чуканова остановилось на 71-ом году жизни. Фото: администрация Луганска

12 июня скончался известный олимпийский чемпион, чемпион мира по велоспорту, почетный житель Луганска Анатолий Чуканов. Сердце мужчины остановилось на 71-м году жизни.

ЧЕМПИОНОМ БЫЛ С САМОГО ДЕТСТВА

Анатолий Алексеевич Чуканов прославил Луганск своими выдающимися спортивными достижениями. Однако сам спортсмен родом из Ростовской области. Родился он 10 мая в 1951 году в Миллеровском районе.

Вся жизнь будущей легенды связана со спортом. В детстве он занимался вольной борьбой, лыжами, футболом, плаванием и имеет 15 званий «Мастера спорт» в различных видах. Но известность ему принес именно велоспорт.

О ЕГО СИЛЕ ХОДИЛИ ЛЕГЕНДЫ

Спортивная карьера в этом направлении у юного Анаталия началась в Ворошиловграде (так до 1990 годов называли Луганск). Юный Анатолий выступал тогда за местный велосипедный клуб «Спартак», но благодаря своим навыкам после вошел в сборную команду СССР. На тот момент ему было всего 17 лет.

О силе спортсмена тогда ходили легенды. Он неоднократно устанавливал рекорды, рвал велосипедные цепи, завязывал узлом металлические прутья и все это на пути к заветной победе.

В 1976 году Анатолий Чуканов поехал в Монреаль на XXI летние Олимпийские игры. Это был его триумфальный момент. Спортсмен стал чемпионом в командной гонке на 100 километров и пришел к финишу первый на раздельном старте на дистанции в 40 километров. В следующем году его команда финишировала первой на Чемпионате мира в Венесуэле в той же дисциплине. Как вспоминают его друзья по команде, Чуканов был одним из главных героев заезда. Большую часть гонки он, как локомотив, тянул за собой остальных товарищей.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ

Анатолий Алексеевич считается лучшим гонщиком на шоссейников 70-х годов. Его фотографию даже можно найти на ограниченном издании марок. Но Олимпийские игры и Чемпионат мира не были пиком карьеры Анатолия Алексеевича. После он становился неоднократным чемпионом турнира «Тур де Франс» и победителем международных соревнований в Италии, Франции, Германии, Украины и других стран бывшего СССР.

В 1983 году Чуканов заканчивается Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шевченко. После успешной спортивной карьеры он меняет спортивное трико на классический костюм и становится преподавателем кафедры физического воспитания. Анатолий Алексеевич был один из тех преподавателей, которые пропагандировал своим студентам Олимпийское движение и привлекал молодежь к занятию спортом и вести здоровый образ жизни.

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