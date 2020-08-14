Почта ЛНР введет в обращение марку с олимпийскими чемпионами

На самом же блоке изображена фотография главного стадиона «Чамсиль» в Сеуле. Там проходили 24 летние Олимпийские игры. Фото: "Почта ЛНР"

Предприятие «Почта ЛНР» 15 августа введет в обращение блок марок с изображениями советских олимпийских чемпионов Луганщины по летним видам спорта. Всего в этом блоке будет пять марок по равной цене 52 рубля каждая. Об этом сообщили на предприятии.

— 15 августа «Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок серии «Олимпийские чемпионы Луганщины» – «Чемпионы летних видов спорта», — говорится в сообщении.

На каждой марке изображен один из спортсменов, которые прославили Луганщину на олимпийских играх: Олег Кучеренко – советский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 25 Олимпийских игр в Барселоне; Александр Рыманов – российский гандболист, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 24 Олимпийских игр в Сеуле; Владимир Смирнов – советский рапирист, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 22 Олимпийских игр в Москве; Анатолий Чуканов – советский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 21 Олимпийских игр в Монреале; и Николай Чужиков – советский спортсмен по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 18 Олимпийских игр в Токио.

Количество экземпляров художественных марок ограничен. Блоки с ними были выпущены тиражом всего 600 экземпляров.

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