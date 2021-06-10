Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 июня 2021 года: За день больше 900 пациентов в были сняты с учета после выздоровления

За 9 июня проведено 582 исследования, из них выявлено 144 случая заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки врачи в ДНР диагностировали коронавирус у 170 человек, 932 пациента сняли с учета после выздоровление и зарегистрировано еще 16 летальных случаев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

— За 9 июня проведено 582 исследования, из них выявлено 144 случая заболевания (24,7%) и у 26 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Выявлено 75 случаев пневмоний, на 6 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Выявлен 1 пациент, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии на территории ДНР было выявлено 40 548 случаев заболевания COVID-19, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3 637 пациентов, выписаны 33 831 человек, летальных случаев зарегистрировано 3 080. Кроме того, 1 345 пациентов госпитализировали с пневмониями, из них 640 нуждаются в кислородной поддержке.

Тем временем в ЛНР также фиксируют прирост больных COVID-19. По актуальным данным, с начала пандемии коронавируса на территории соседней Республики был подтвержден 4881 случай заболевания. Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста 4304 человека, лечение продолжают 131 пациент, летальных случаев зарегистрировано 446.

В связи с ростом заболеваемости, в Минздраве настоятельно призывают жителей соблюдать профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Рекомендуется носить защитные маски в общественных местах, пользоваться антисептиком для рук и соблюдать социальную дистанцию в очередях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы даже не ожидали столько внимания!»:«Комсомолка» приняла участие в судьбе семьи инвалидов, живущих в «красной зоне» Донецка

Их судьбы соединил донецкий хоспис (подробнее)