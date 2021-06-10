В ЛНР увеличилось число летальных случаев от COVID-19

В ЛНР продолжают фиксировать прирост больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики диагностировали коронавирусную инфекцию у 18 жителей ЛНР, побороли болезнь 9 человек. Кроме того, обновилось число летальных случаев. За отчетный период от COVID-19 скончался один человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса на территории ЛНР был подтвержден 4881 случай заболевания. Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста 4304 человека, лечение продолжают 131 пациент, летальных случаев зарегистрировано 446.

Напомним, что в ЛНР до сих пор действует режим повышенной готовности. Власти страны приняли ряд мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Они, в том числе, коснулись работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта, детских лагерей и т.д. Со временем некоторые ограничения послабляют по решению Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Республики.

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