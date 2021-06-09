Леонид Пасечник: Россия протянула нам абсолютно миролюбивую и дружескую руку помощи

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Россия – единственная страна, которая протянула руку помощи Донбассу. Об этом в ходе заседания Ливадийского клуба, в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово» в Крыму заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что уже семь лет народ Донбасса проживает под фактически непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, живет в условиях политической и экономической блокады.

- И только лишь Россия, единственная страна, которую некоторые прозападные политики, очевидно преследуя свои грязные политические цели, пытаются назвать страной-агрессором, протянула нам абсолютно миролюбивую и дружескую руку помощи, - заявил руководитель Республики.

Глава ЛНР поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь и поддержку Донбасса.

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