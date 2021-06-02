К акции памяти о погибших детях Донбасса «Ангелы» присоединились восемь зарубежных государств. Фото: mid-dnr.su
1 июня в Донецкой Народной Республике уже традиционно проходит акция «Ангелы». Это акция памяти о погибших в ходе вооруженного конфликта детей Донбасса. В этом году в столице ровно в 21.00 в небо запустили белые шары и зажженные фонарики. К этому мероприятию присоединился Глава ДНР Денис Пушилин.
- Такое нельзя забыть и простить, - сказал Денис Владимирович. - Мы проводим акцию «Ангелы», чтобы напомнить всему миру о страшных последствиях киевской агрессии на нашей земле. Мы будем помнить всегда о маленьких ангелах Донбасса и делаем все, чтобы таких трагедий не повторилось.
Память о погибших детях Донбасса почтили в восьми зарубежных государствах. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Республики.
- Единомышленники Республики из Франции, Германии, Греции, Бельгии, Швеции, Италии, США и Пакистана выразили свою поддержку жителям Донбасса тем или иным образом: кто-то запустил в небо шарики и небесные фонарики, кто-то зажег свечи памяти или записал видео в знак солидарности, - говорят в МИД ДНР. - Выражаем искреннюю признательность всем нашим иностранным друзьям за то, что уже шестой год они остаются неравнодушными и продолжают, поддерживая акцию, чтить память безвинно погибших детей Донбасса.
Пакистан. Фото: mid-dnr.su
Италия. Скриншот из видео. Фото: mid-dnr.su
Один из участников акции - американский адвокат, председатель общественной организации «Институт прогресса посредством закона» Клайн Престон. Он записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
- Президент Зеленский, Меня зовут Клайн Престон. Я - адвокат в Соединенных Штатах Америки. Я прошу Вас сегодня прекратить убивать невинных людей, в особенности детей Донбасса. Мир следит за тем, что там происходит, и я прошу Вас перестать убивать в Донбассе. У Вас есть власть, чтобы сделать это, - обратился к гаранту украинскому президенту американец.
Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн обратился к детям Донбасса.
- Сегодня мы зажигаем свечи в память о погибших детях Донецкой Народной Республики, - говорит Линдеманн. - В день акции «Ангелы» мы вспоминаем всех детей, которые погибли в военное время. Я посылаю свои наилучшие пожелания из Берлина, из Германии детям всего мира и особенно детям ДНР.
Среди участников и единомышленники ДНР в Пакистане. Активисты с плакатами вышли на митинг в поддержку Республики.
- Наши зарубежные друзья вышли с плакатами в поддержку детей Донбасса и с требованиями в адрес Украины как можно скорее прекратить военные действия против мирных жителей и, в особенности, остановить жертвы среди детей, - рассказали в министерстве иностранных дел Республики.
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