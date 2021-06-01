Что говорят дети о войне в Донбассе

День защиты детей раненый в Саханке 14-летний Дима Захаров в 2020 году провел на больничной койке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

День защиты детей празднуется больше 70-ти лет. Дети социализма помнят этот праздник из своего детства. Тогда было много приятностей. Главное - взрослые с детьми – везде без очередей. На такси – первые, в очереди с дефицитом – первые, в парке аттракционов – детям бесплатно, в кино – бесплатно. Выступления детей и для детей. Да много чего было. Запомнили именно это.

Сейчас этот праздник тоже отмечается, но по-другому – скидки разные, и мероприятия детей и для детей – есть. Сейчас же наши дети очень-очень ждут другого – мира. До войны – все дети как дети, сейчас наши отличаются от других. Главная мечта – это не ролики, смартфон, море, велосипед, путешествие, и прочее. Не это. Главная мечта и основной вопрос – когда закончится война? Как прятаться? Что делать? Интересно, о чем и как наши дети думают.

Мария Руденко, мама Кати (на начало войны 11 лет):

«Моей дочери на момент начала войны было 11 лет. Стали разворачиваться страшные события, как будто кто-то выключил солнце. Катя сказала, что о таком в детских книгах не пишут, хотя там есть зло, но война злее сказочного зла. На мою реплику, что будем молиться, чтоб всё быстрее закончилось она ответила, что молитвы не помогут, нужен герой, человек с благородным сердцем и неотравленным разумом. Уж больно мой ребёнок любил читать».

А вот что ровесники войны делают и говорят? Причем, если родились на войне и знают, что должен быть мир.

Бомбоубежище в Гольмовской школе Фото: Ольга ЖУКОВА

Элона Коржевич, оперная певица и мама троих детей (младший – ровесник войны)

«Мой младший сын 2014 года рождения, бредит военной темой. Все время заказывает купить игрушки - различные виды оружия. Любит одеваться по-военному. Но в то же время он не разрешает читать сказки, где все оканчивается плохо – «Русалочка», например. Иногда заводит тему про самолёты и поезда. А ведь действительно, в свои семь лет он ни разу не ездил на поездах и не летал на самолёте. Это ведь большая роскошь для нас. Очень сокрушается по этому поводу. Я говорю: «Ничего, все ещё будет!» И да, на все свои день рождения загадывает, чтобы наконец-то был мир!»

Во всех школах и детских садах есть информация как выжить Фото: Ольга ЖУКОВА

Наталья, мама Саши (также ровесница войны)

«Цитаты и вопросы моей дочки Александры, на которые ответить нечего:

1. Мам, ну ладно дети могут спорить, но и договариваться умеют, почему взрослые договориться не могут так долго?

2. Война – это же очень плохо, гибнут люди, просто потому что живут там, куда летят снаряды.

3. Хоть бы быстрее настал мир, чтоб люди не умирали и чтоб детям было не страшно».

Детей очень интересует все военное Фото: Ольга ЖУКОВА

Те, кто вырос на войне, но родился в мирное время, уже думают, что происходит и понимают, увы, как есть. Вот что говорит моя дочь, десять лет на данный момент, три было в начале войны:

«Мы хотим пристроится к России. Хотим, чтобы у России было на одну страну больше. Пристраиваетесь? Ну и пристраивайтесь. В принципе без разницы. Хоть раз говорили в новостях, что мы будем к ним пристраиваться? Об этом вообще ни слова. Ни сло-ва. Хоть раз бы об этом сказали. Ну Донецк, такая маленькая страна, у нас один миллион человек, а то уже и больше – в любом случае страна. А Россия не принимает к себе. Мы хоть маленькая страна, но добрая».

Что ждет наших детей, рассказала коллега Татьяна Разоренова:

«Моя мама Барсукова Вера – везунчик. Жила в Запорожской области, Ореховский район село Малая Токмачка. Родилась в голодомор, в 1932 году. О войне она прекрасно помнит, как наши в 1941 наши отступали и два года в оккупации. И наступление помнит – бои там в селе шли нешуточные. Даже я видела окопы над рекой и гильзы там находят до сих пор. Мамины друзья погибли при разминировании полей в 1943-м. Ее двоюродного брата убили при бомбардировке. Мама сама бегала в госпиталь и твердо решила стать врачом, поступила на лечебный. Но детская травма заставила перевестись на сангиг – не переносит вида чужой крови. Как только увидит – перед глазами стоит картина как останки брата моя бабушка, мама и ее сестра собирали в сапетку (корзина, - ред.) чтобы похоронить. Так что, детям война – это травма на всю жизнь. Сейчас маме 89 лет. Прогрессирует склероз, а детские воспоминания особенно о войне никуда не исчезают».

Сегодня день защиты детей. Уже который год наши дети продолжают страдать из-за войны. Последний случай гибели ребенка случился в Александровке третьего апреля. ВСУшники расстреляли из беспилотника четырехлетнего малыша, видя, в кого целятся. Дай Бог, чтоб последний.