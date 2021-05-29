Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 мая 2021 года: У 106 больных обнаружили пневмонию, из них госпитализировали 85 человек

За время пандемии коронавирус был подтвержден у 38 734 жителей Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике врачи зафиксировали 265 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели 610 исследований и выявили 220 случаев заболевания, а у 45 пациентов диагноз «COVID-19» они установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за это время 196 пациентов были сняты с учета после того, как прошли курс лечения и пошли на поправку, а 22 человека скончались. По результатам проведенных экспресс-тестов медики выяснили, что четыре пациента уже переболели ковидом раньше.

Кроме того, у 106 больных была обнаружена пневмония, госпитализации подверглись 85 человек.

Таким образом, за все время пандемии коронавирус был подтвержден у 38 734 жителей ДНР. Из них продолжают лечиться 4 429 пациентов, выздоровели 31 401 человек, умерли от болезни 2 904 жителя.

Тем временем в Республике сообщили, как организуют летний отдых детей в 2021 году. С учетом сложившейся эпидобстановки, его проведут на базе пришкольных лагерей. Кроме того, детей примут в Республиканском оздоровительном центре «Радуга» в Снежном и студенческом спортивно-оздоровительном лагере «Монолит» в Седово.

С учетом эпидобстановки, летний отдых детей организуют на базе отечественных курортов и пришкольных лагерей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Туда планируем отправить 1 600 человек, в том числе 150 детей-инвалидов, - рассказал министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

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