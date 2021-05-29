Как организуют в ДНР летний отдых детей в 2021 году

Лето - любимая пора для школьников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ДНР летний отдых детей в 2021 году организуют на базе пришкольных лагерей и отечественных курортов - с учетом эпидемиологической обстановки и риска возникновения новых очагов коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков.

- Отдых организуем в Республиканском оздоровительном центре «Радуга» в Снежном и студенческом спортивно-оздоровительном лагере «Монолит» в Седово. Туда планируем отправить 1 600 человек, в том числе 150 детей-инвалидов, - рассказал он.

В то же время на базе общеобразовательных учреждений Республики будут работать 439 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, где смогут увлекательно провести досуг более 30 тысяч детей, в их числе и те, кто относится к льготным категориям.

А вот оздоровлением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, займутся в круглосуточном режиме. Летний отдых учащиеся проведут на базе 22 республиканских школ-интернатов.

- Всего отдохнут и оздоровятся 1 300 учеников, - сообщил министр.

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