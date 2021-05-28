В Енакиево сотрудники МЧС спасли из пятиметрового колодца местную жительницу

В Енакиево сотрудники МЧС спасли женщину. Фото: МЧС ДНР

В МЧС ДНР сообщили, что 27 мая в Енакиево на улице Гагарина спасатели ведомства вытащили пенсионерку из канализационного колодца.

- Спасатели ГПСО Енакиево извлекли на поверхность женщину 1941 года рождения из канализационного колодца глубиной пять метров и передали работникам скорой помощи, - говорится в сегодняшней сводке спасательного ведомства.

Пострадавшую госпитализировали в горбольницу. На место ЧП выезжали пятеро сотрудников МЧС.

Ранее сообщалось, что за неделю в ДНР произошел 51 пожар. Три человека пострадали, погибших - нет. За это же время саперы ведомства обезвредили 43 взрывоопасных предмета. Они обследовали больше 59 гектаров открытых территорий, 14 километров автодорог и 5000 квадратных метров помещений.

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