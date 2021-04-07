Под землей находятся 329 человек: В Донецке на шахте Скочинского остановлена вентиляция главного ствола

На шахте Скочинского под землей находятся 329 человек. Фото: МЧС ДНР

В Донецке на шахте имени Скочинского остановлена вентиляция главного ствола, под землей находятся сотни горняков. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин

- Остановлена вентиляция главного западного ствола шахты имени А.А. Скочинского. Под землей находятся 329 человек. Проводится эвакуация. Причина остановки вентиляции выясняется, - написал Кулемзин на своей странице в соцсети.

Шахта имени Скочинского считается одной из самых опасных в Донбассе. Добычу угля здесь ведут на глубине больше одного километра.

Позже стало известно, что все горняки находятся в безопасности.

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