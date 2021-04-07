Авария на шахте Скочинского в Донецке: В министерстве угля ДНР дали комментарий

ФОТО: Минугля ДНР

7 апреля на шахте имени Скочинского ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» остановился один из трех вентиляторов главного проветривания.

- Министерство угля и энергетики ДНР официально сообщает, что шахта им. Скочинского продолжает угледобычу, ситуация на предприятии находится под контролем, - заявили в ведомстве.

В руководстве ведомства рассказали о том, как произошла авария.

- Вентилятор главного проветривания Западного вентиляционного ствола №2 шахты им. Скочинского остановился в 08:55, он обеспечивает «свежей струей» воздуха только западную панель шахтного поля, остальные два вентилятора главного проветривания продолжают работать в штатном режиме, - сообщил и.о. генерального директора ГУП ДНР «ДУЭК» Павел Толстоус.

Всего в горных выработках предприятия в этот момент находились 329 человек, из которых 57 – в западной панели, они занимались проведением конвейерного штрека и вспомогательного ходка 11 западной лавы.

57 шахтеров оперативно подняли на-гора, остальные горняки, работающие в центральной и восточных панелях, продолжили выполнять полученный наряд.

Сейчас специалисты шахты им. Скочинского готовят к запуску резервный вентилятор главного проветривания Западного вентиляционного ствола №2, после чего приступят к выяснению причин остановки основного вентилятора западного крыла предприятия.

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