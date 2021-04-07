В Донецке все горняки шахты Скочинского находятся в безопасности

Шахта им. Скочинского считается одной из самых взрывоопасных. ФОТО: ДАН

В Донецке на шахте имени Скочинского 7 апреля произошла авария - была остановлена остановлена вентиляция главного ствола. В это момент под землей находились 329 горняков, сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Причина остановки вентиляции выясняется, - отметил Кулемзин.

Через час шахтеры были выведены на поверхность.

- На данный момент ситуация на шахте имени Скочинского находится под контролем. На поверхность поднято 57 человек из аварийного участка. Эвакуация 272 человек проводиться не будет, так как они находятся на безопасном участке, - сказал Кулемзин.

Шахта имени Скочинского считается одной из самых взрывоопасных в Донбассе. Добычу угля здесь ведут на глубине 1200—1300 м. Шахта считается одной из самых глубоких в мире.

Разработка угольных пластов осложнена тяжелыми геологическими условиями: высокой температурой пласта, высоким содержанием газа метана в угольных пластах.

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Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин (подробнее)