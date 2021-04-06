«Причиной ранения могла быть детонация неразорвавшегося боеприпаса»: В прифронтовом поселке ДНР пострадала мирная жительница

Жительница Зайцево получила ранения Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы Зайцево.

- В поселке Зайцево по улице Полетаева, 70, во время работы на приусадебном участке получила ранения мирная жительница 1956 года рождения, - сообщил Иван Сергеевич в своем Телеграм-канале.

По словам, главы администрации города, причиной ранения могла быть детонация неразорвавшегося боеприпаса, оказавшегося на участке.

- Обстрела в данный момент не было, - сказал Приходько.

Отмечается, что сейчас уточняются обстоятельства происшествия.

Горловские поселки регулярно попадают под обстрелы со стороны украинской армии. 4 апреля, в районе 19.30 по московскому времени, киевские силовики открыли огонь по поселку шахты имени Гагарина.

- По улице Гречко, снаряд влетел в стену дома номер 35, за которой находится детская восьмилетнего ребенка. Кроме того, перебиты провода электроснабжения, пробита кровля жилого дома номер 45, - рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

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