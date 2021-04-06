«Причиной ранения могла быть детонация неразорвавшегося боеприпаса»: В прифронтовом поселке ДНР пострадала мирная жительница

Жительница Зайцево получила ранения
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы Зайцево.
- В поселке Зайцево по улице Полетаева, 70, во время работы на приусадебном участке получила ранения мирная жительница 1956 года рождения, - сообщил Иван Сергеевич в своем Телеграм-канале.
По словам, главы администрации города, причиной ранения могла быть детонация неразорвавшегося боеприпаса, оказавшегося на участке.
- Обстрела в данный момент не было, - сказал Приходько.
Отмечается, что сейчас уточняются обстоятельства происшествия.
Горловские поселки регулярно попадают под обстрелы со стороны украинской армии. 4 апреля, в районе 19.30 по московскому времени, киевские силовики открыли огонь по поселку шахты имени Гагарина.
- По улице Гречко, снаряд влетел в стену дома номер 35, за которой находится детская восьмилетнего ребенка. Кроме того, перебиты провода электроснабжения, пробита кровля жилого дома номер 45, - рассказал глава администрации Горловки Иван Приходько.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв в подъезде многоквартирного дома в Донецке: Медики оказали пострадавшему необходимую помощь
Житель Республики подорвался на взрывчатке, которую нашел в своем подъезде (подробности)