Герой Донецкой Народной Республики Екатерина Панфилова: «Я чудом осталась жива, хотя много раз видела перед глазами смерть»

Позывной «Лиса» девушка получила за то, что хитрыми маневренными способами ездила за лекарствами через украинские блокпосты. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Екатерина Панфилова - первая и единственная женщина среди Героев Донецкой Народной Республики. Сейчас девушка вместе с мужем и детьми живет в Москве. Глядя на нынешнюю жизнь Екатерины, сложно представить, что еще несколько лет назад девушка спасала военных, рискуя собственной жизнью.

Пошла в ополчение в начале войны

Екатерина родом из Енакиево. Весной 2014 года она уехала в Киев на заработки. Устроилась продавщицей в магазине, выбрала садик для сына и планировала ехать за ним в родной город. Однако все изменила война - Киев заявил о силовой операции в Донбассе.

- На тот момент мы с мужем уже разошлись. Мне хотелось лучшей жизни для своего ребенка, которому тогда было всего четыре года. В Енакиево работы практически не было. Уехала в Киев. В магазине со мной работала одна женщина - Марина. Она всегда говорила всем: «Я щира украинка-грузинка». Марина была ярой противницей России и верила всему, что рассказывали по украинскому телевидению. Тогда в новостях зомбировали жителей и говорили, что Россия начинает войну.

В родном Енакиево у Екатерины было много друзей. Один из них работал в полиции. На фото в социальной сети девушка увидела его в военной форме с дубинкой. Решила позвонить и спросить, как обстоят дела на самом деле.

- Я хотела узнать правду. Набрала и включила громкую связь при той женщине, которая убеждала меня в «российской агрессии». Он мне говорит: «Кать, все пацаны, которые здесь работают, стоят на постах. Потому что националисты пообещали прийти в Донбасс и поставить людей на колени. А мы хотим защитить свои семьи и свой город - не дать спалить и обезобразить его, не дать причинить людям и детям вред». В тот момент мне стало стыдно за свой вопрос. Мне захотелось самой поехать и посмотреть на все, что происходит. Я оставила все вещи - села на поезд и поехала в Донбасс.

Екатерина пошла служить, когда ей было 23 года. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Не успевала возить раненых в больницу

В родном городе девушка увидела безоружных ополченцев - бывших шахтеров, металлургов и строителей. Все они оставили свои мирные профессии и практически с голыми руками вышли на защиту своего края. Ни одного российского военнослужащего Екатерина не увидела. Девушка позвонила коллеге в Киев и сказала, что украинское телевидение обманывает людей - на самом деле все иначе. В ответ услышала: «Больше не звони». В тот момент Катя поняла, что людей не переубедить. Пока сам не увидишь - не поймешь.

- Тогда я приняла решение идти на службу. Побыла с сыном и поехала записываться в ополчение. Я решила стать медицинским работником, - вспоминает девушка. - У меня не было специального медицинского образования, обучаться приходилось во время войны. У меня появился кабинет. Ребята принесли мне кушетку. Вместе с командиром мы поехали в Донецк за бинтами и медикаментами. Когда Енакиево было в окружении - мы не вскрыли ни одной аптеки. Я попросила у хозяев аптек лекарства, у которых уже подходит срок годности. Они пошли с нами на контакт и много чего передали.

Екатерине было всего 23 года. Она с болью вспоминает о том, как приходилось вывозить раненых с поля боя. Она ставила перед собой единственную и самую важную цель - оказать им первую помощь и успеть довезти до больницы.

- При штурме Украиной Дебальцево погибло много наших ребят. Были разбиты посты. Мы были не готовы к войне. Не знали, как противостоять технике. У нас не было такого вооружения. Мы не смогли отразить атаку. Украинская армия заняла Дебальцево. Енакиево было захвачено в кольцо. Мы сплотились еще больше. Я не успевала возить раненых в больницу. Тогда еще не понимала, что это происходит со мной, с моими людьми, с моим городом. Перед нами стояла еще одна важная задача - доставка лекарств из Донецка в окруженный город. Для того, чтобы попасть в Донецк, нужно было проехать через украинские посты. Также и обратно. Это было очень рискованно. Я взяла все свои силы в кулак и сказала: «Прорвемся!» И мы поехали через горящие поля во время того, как шли бои.

Первым пациентом был пленный

Екатерина привезла в город необходимые медикаменты. Она начала развозить лекарства по больницам, где спасения ждали раненые. Также девушка организовала социальную аптеку, куда могли прийти старики, простые люди и бесплатно получить лекарства. Для этого нужна была лишь бумага, подписанная лечащим врачом. Катя всеми силами пыталась достать эти лекарства и привезти их в город. Украинские посты она проезжала обманным путем, рассказывая историю о том, что работает медиком в Енакиево и едет забрать лекарства, которые остались на складе в Донецке.

Поступки Панфиловой были отмечены руководством неоднократно. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

- Были такие моменты, когда я думала, что нас расстреляют. Например, на Крынке нам сказали выйти из машины, выложить все телефоны, а у меня там были номера, подписанные позывными. В тот день я везла двух девчонок, жен погибших ополченцев, для того, чтобы они оформили помощь своей семье. Приехал их командир. Документы, которые я спрятала под сиденьем, они не нашли. Спросили, почему мы выбрали именно эту дорогу. Я сказала, что мы просто сели и поехали по дороге, которая ведет в Донецк. Они сказали, чтобы мы ехали через Ясиноватую. Водители у нас также были рискованными. Руслан со «скорой» Енакиево мчался на всех скоростях. Однажды мы не заметили украинских военных, которые стояли в засаде. Увидели их только в последний момент, когда они приготовились по нам стрелять. Успели вовремя затормозить. Тогда обошлось.

Всегда переживала за каждого бойца

Когда из ополчения постепенно создавалась армия, девушку назначили фельдшером во взвод. К тому моменту она уже научилась зашивать ранения людям. Первым пациентом Панфиловой был пленный из украинской армии.

- Я занималась своими бойцами, помогала и гражданским. Бегала в бомбоубежище. Бывало, у кого сердце болит, давление, ребенок заболел. Всем нужна была помощь. За лекарствами я ездить перестала.

Уже в 2015 году Панфилову назначили командиром взвода. Во время ожесточенных боев Екатерина спасала людей каждый день. Это были и военнослужащие, которые получали ранения, и мирные жители, которые находились под украинскими обстрелами. Только во время боев на Ясиноватской промзоне Панфилова спасла больше трехсот бойцов. Командование сообщило об этом руководству Республики.

- Из всех случаев больше всего запомнились два. Ранение в шею - в артерию. Парня довезли в больницу и спасли. И сквозное ранение в груди у 18-летнего парня. В него попала польская пуля, которая уже давно запрещена. При попадании она раскрывается, как цветок, и повреждает внутренности. Такие пули применяли украинские военные в промзоне. Парня спасли, но он остался инвалидом. Были страшные вещи. Всегда переживала за каждого бойца. Любое ранение - тяжелое. Главным было оказать правильную медицинскую помощь и при необходимости успеть доставить раненого в больницу.

«Золотую Звезду» вручил Захарченко

Звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя десятков жизней военнослужащих Екатерина получила в 2016 году. Награду вручал лично Первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Панфилова знала о том, что командиры подали документы на награждение, но была против этого. Всегда говорила: «Я не за наградами пришла, а помогать ребятам». Но все же девушка благодарна за оказанную честь.

- Я до сих пор так считаю и благодарю судьбу за то, что Бог мне помогал в этих ситуациях, бойцы помогали мне. Я чудом осталась жива, хотя много раз видела перед глазами смерть. Но знала, что делаю благое дело. Осталась в живых - значит, не зря помогаю и должна продолжать это делать.

Александр Владимирович поблагодарил Панфилову за ее отважные поступки. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Звание Героя Республики и медаль «Золотая Звезда» за спасение на поле боя жизней военнослужащих Екатерина получила в 2016 году. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

С Первым Главой Республики Александром Захарченко Панфилова познакомилась накануне награждения. Девушка была приглашена в гости в семью руководителя государства.

- Он мне подарил наградной пистолет Макарова с его инициалами на номерном знаке. Захарченко сказал тогда, что много слышал обо мне, поддержал меня и поблагодарил. Еще он сказал, что такие награды даются за большие поступки и для того, чтобы ее получить, многие бойцы должны были написать прошение об этом. Разговор был долгий. Александр Владимирович показался мне очень добрым и открытым человеком.

Вторую половинку встретила на войне

После получения «Золотой Звезды» жизнь Екатерины резко изменилась. Ее стали больше оберегать. Девушке дали понять, что руководство переживает за ее жизнь. Панфилову перевели в штаб.

- Без передовой мне было тяжело - моя жизнь стала другой. Я начала чаще появляться дома, больше времени уделять своему сыну, любимому человеку. Со временем я поняла, что не могу служить в тылу. Мне нравилось быть на передовой, спасать бойцов. Пришлось уйти в мирную жизнь.

Спустя некоторое время - в 2018 году - Панфилова вместе с сыном и со своим возлюбленным, с которым она познакомилась на войне, переехали в Ростов-на-Дону. А позже - в Москву. Сейчас Екатерина в декрете. Воспитывает маленькую дочь, которой чуть больше годика. В будущем Катя хотела бы связать свою жизнь с медициной.

Сейчас Екатерина вместе с мужем воспитывают двоих детей. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

Оглядываясь назад, первая и единственная женщина среди Героев Донецкой Народной Республики говорит: «Если бы это было в другой жизни, то я поступила бы так же. Пошла бы служить, спасать, защищать. У меня характер и состав души такой. Я бы не смогла пройти мимо. Не хочется, чтобы продолжалась война, хочется ее скорейшего завершения».

Сейчас Екатерине часто пишут сослуживцы. Поздравляют с Днем защитника Отечества и другими праздниками. Они благодарят ее за спасенные жизни.

Екатерина пошла служить в начале войны в Донбассе. Фото: Личный архив Екатерины Панфиловой

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