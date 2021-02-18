Старший преподаватель кафедры журналистики Донецкого национального университета Виктор Вовенко выпустил сборник с воспоминаниями студентов «Юность моя в огне». Работа над ним началась еще в самом начале войны в Донбассе. Виктор Федорович в журналистике больше шестидесяти лет, а потому он отчетливо понимал, что происходящее нужно документировать беспрерывно.- Тогда мы начали обучение на месяц позже обычного – 1 октября 2014 года. Для всех нас это было настоящим праздником. Студенты были благодарны преподавателям за то, что мы остались здесь и никуда не уехали. Мы же ценили стремление к учебе и любовь к родному краю со стороны студентов, - рассказывает преподаватель. - Но именно в этот день обстрелы стали интенсивнее, студентов пришлось срочно эвакуировать в безопасное место. Учебные корпуса университета содрогнулись от взрыва ракеты «Точка-У». В окнах повылетали стекла.В тот же день в общеобразовательной школе №57 в Киевском районе погибли четыре человека. Еще восемь заживо сгорели в маршрутке на остановке «улица Полиграфическая».Учебный процесс продолжился. Многие из студентов приезжали на занятия из прифронтовых районов, кто-то попадал под обстрелы. Некоторые из ребят параллельно работали в прессе и на телевидении и фиксировали обстрелы со стороны украинских военных.Студенты кафедры журналистики филологического факультета относятся к Виктору Федоровичу с уважением, часто обращаются за советом и наставлением. В разгар боевых действий многие приходили к нему в кабинет, чтобы рассказать об увиденном и поделиться своими мыслями о войне. Преподаватель начал собирать материалы воедино и объявил о создании сборника «Юность моя в огне».Как-то раз группа студентов принесла на занятия к Вовенко фотоснимки, сделанные в Донецке на многострадальном Киевском проспекте – ещё дымящийся остов сгоревшей маршрутки, руины недавно модернизированного хлебозавода, иссеченный осколками фасад и мемориальная доска у входа в школу, горы битого стекла, торчащий из воронки в асфальте хвост «Урагана» и самое страшное – прикрытый фанерным листом труп случайного прохожего, попавшего под обстрел и сражённого прямо на проезжей части.– Двое первокурсников, которые уже тогда работали в одном из изданий, записали на видео свидетельства очевидцев варварских бомбардировок, затем в сопровождении вооружённых ополченцев прошли пустынным Киевским проспектом от его начала и до самого моста, ведущего в аэропорт, снимая всё, что они видели, - вспоминает Виктор Федорович. - Перед разрушенным мостом ребята попали под миномётный обстрел, но к счастью, успели выйти из-под него и укрыться в одном из полуразрушенных зданий. Впоследствии к этой работе подключились и другие студенты. Так появился фильм «Киев против Киевского проспекта» - потрясающий документ цинизма и ханжества киевских «вождей» - свидетельство их варварских преступлений против собственного народа. Одновременно он стал свидетельством мужества и стойкости донбассовцевРолик посмотрели не только студенты и преподаватели университета, но и жители Республики – его показали по местному телевидению, а благодаря поддержке землячества донбассовцев в Санкт- Петербурге его увидели тысячи телезрителей Северной Пальмиры и Ленинградской области.- В книге «Юность моя в огне» представлена только небольшая часть этих материалов, и главная мысль, которая проходит через каждый – нет войне, позор и проклятие убийцам мирных жителей, народ Донбасса – победит. Несколько лет сборник был доступен только в электронном формате, но совсем недавно его небольшим тиражом напечатали в одном из российских издательств. Мне передали часть экземпляров, которые я вручил авторам-студентам, которые уже выпустились из нашего университета. В скором времени планируем презентацию книги.Посвятил любимой профессии жизньЖурналистикой Виктор Вовенко стал увлекаться с девятого класса.Первый редактор Виктора Федоровича - Иван Степанович Шкуренко – журналист, который прошел войну и дошел почти до Берлина. Возможно, именно поэтому, многие свои материалы Вовенко посвящал именно фронтовикам.Виктор Федорович не только составлял тексты, он также занимался поисками родственников погибших солдат. Было такое, что отправлял письмо с текстом: «Ищу семью погибшего…» А в ответ получал: «Я жив». После этого рождались большие материалы.В журналистике Вовенко больше 60 лет. Последние годы работал преподавателем в университете, где создал музей – творческую лабораторию. На стене – стенд с фотографиями журналистов, которые прошли войну, тех, кто в бою был с блокнотом, карандашом и фотоаппаратом и тех, кто был обычным рядовым с автоматом в руках, а журналистом стал после Великой Победы.- Большинство стали журналистами после войны. Всего таких журналистов, выходцев из Донбасса больше пятисот. На стенде - 58. Среди них - пять Героев Советского Союза. Вот, например, Сергей Борзенко был рядовым журналистом. В бою под Керчью - в рядах десантников. Во время атаки погибает командир. Началась паника. Атака приостановилась. Он поднимается и кричит: «Беру командование на себя! За мной!» И пошел в бой. Они «поперли» немцев. становились на привал. Борзенко на колене написал заметку в газету, описав этот случай, но не сказал, что это он взял себя командование. С этим текстом он отправил матроса на шлюпке через Керченский пролив в Тамань. Газета вышла – фамилия его была только в авторах. Потом уже доложили по инстанции наверх, что военный корреспондент заменил командира. И ему за этот подвиг присвоили звание Героя Советского Союза.P. S. Вместе с женой Виктор Федорович живет в Киевском районе Донецка. В разгар боевых действий в их квартиру прилетали осколки, один из которых впился в картину на стене, вылетели все окна. Чудом никто не пострадал. Недавно Виктор Вовенко перенес тяжелое заболевание. Любимого преподавателя поддерживают и навещают студенты и коллеги. Виктор Федорович всегда встречает их с теплом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВоенный историк Александр Мальцев: «Я начал поисковую деятельность с того, что нашел собственного деда, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны»«Комсомолка» продолжает проект «Неизвестные дончане», в котором рассказывает об интересных личностях Донбасса (подробности)