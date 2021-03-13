Военнослужащие ДНР уничтожили беспилотник, который боевики ВСУ использовали для корректировки огня

С помощью беспилотника украинские военные корректировали минометный огонь по поселку Луганское к югу от Донецка. Фото: НМ ДНР

В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника вооруженных формирований Украины. С его помощью украинские военные корректировали минометный огонь по поселку Луганское к югу от Донецка.

- Во время обстрела поселка Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-мм минометов с помощью беспилотника «Мэвик-2», который был уничтожен слаженными действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ДНР, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Накануне украинская армия обстреляла поселок Луганское из крупнокалиберного вооружения, запрещённого Минским соглашениями. Боевики выпустили по населенному пункту восемь мин калибром 120 миллиметров.

В последнее время украинские военные активизировали обстрелы Республик Донбасса. Боевики стягивают технику и делают все для того, чтобы развязать большую войну. Недавно впервые за три года Украина обстреляла ДНР из «Града».

Переговорная площадка в Минске полностью перестала действовать, тем более, что Зеленский официально отказался признавать Лукашенко легитимным президентом.

Глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук на всех телеканалах говорит о желательности силового решения конфликта на Донбассе. О военном плане говорят сотрудники администрации Зеленского.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов озвучил информацию, что в госпиталях в прифронтовых городах с украинской стороны готовятся к приему раненых, идет подвоз боеприпасов и дизтоплива к линии соприкосновения.

И это не просто слова: звуки артиллерийских выстрелов слышны в Донецке каждый день. Прифронтовые поселки регулярно остаются без воды и света, в поселке шахты «Трудовская» 11 марта был перебит газопровод.

Жители окраин все чаще спускаются в убежища.

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