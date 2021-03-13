Что может быть в Донбассе 15 марта 2021 года и почему все обсуждают эту дату

ВСУ демонстрируют готовность к наступлению. ФОТО: Штаб ООС

С легкой руки известного своими связями с украинскими спецслужбами журналиста Дмитрия Гордона дата 15 марта окрасилась в роковые тона. Эксперты заговорили о возможном начале большой войны на Донбассе.

Все это происходит на фоне усилившихся обстрелов народных республик со стороны Украины, причем ВСУ не стесняются применять системы залпового огня и ствольную артиллерию. А запрещенные и Минскими соглашениями и договорённостями о перемирии 120-мм минометы работают каждый день совершенно открыто.

Как результат, вновь гибнут защитники ДНР, разрушаются дома, страдает мирное население. Дальше будет только хуже?

Защитники ДНР готовы отразить удар украинских военных Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Премьера загадочного кино

Между тем, сам Гордон раскрыл тайну своего предсказания насчет «судьбоносного»15 марта 2021 года. Речь идет о возможном показе фильма, который несколько месяцев готовил сотрудник антироссийской международной организации Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев.

В фильме высшее руководство Украины якобы обвинят в госизмене из-за ситуации с сотрудниками ЧВК, задержанными в Белоруссии. Грозев пришел к выводу, что кто-то из Офиса Зеленского слил о чвкашниках информацию в Минск и помешал обманом доставить их в Украину.

Подливая масла в огонь, Гордон уточнил прогноз – премьера фильма может быть перенесена. На конец марта или на неизвестный срок.

Украина играет мускулами

Тем временем украинские военные среди бела дня под телекамеры открыто везут на Донбасс танки и прочую бронетехнику. Эшелоны стоят в пределах населенных пунктов – у всех на глазах.

Переговорная площадка в Минске полностью перестала действовать, тем более, что Зеленский официально отказался признавать Лукашенко легитимным президентом.

Глава украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук на всех телеканалах говорит о желательности силового решения конфликта на Донбассе. О военном плане говорят сотрудники администрации Зеленского.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов озвучил информацию, что в госпиталях в прифронтовых городах с украинской стороны готовятся к приему раненых, идет подвоз боеприпасов и дизтоплива к линии соприкосновения.

И это не просто слова: звуки артиллерийских выстрелов слышны в Донецке каждый день. Прифронтовые поселки регулярно остаются без воды и света, в поселке шахты «Трудовская» 11 марта был перебит газопровод.

Основатель бригады «Восток» командир Александр Ходаковский сравнивает сложившуюся ситуацию с паровозным котлом, когда уголь подбрасывается, пар нагнетается, но никуда не выходит. Рано или поздно котел взорвется. Ходаковский считает, что близка окончательная фаза военного конфликта.

Что будет дальше – прогноз политолога

- Есть несколько вариантов развития событий, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Вариант 1

– Самым худшим я считаю сконцентрированный удар ВСУ в одной точке, - говорит Кузьменко. - Это может быть Луганск, Горловка или Ясиноватая. Может быть предпринята попытка, как говорят военные, «уцепиться за застройку» в пригородах Донецка. В полномасштабное наступление от линии соприкосновения до границы с Россией я не верю – Республики получат помощь от соседа с севера и ВСУ понесут большие потери, на которые они не готовы.

Вариант 2

- Эскалация обстрелов очень вероятна даже без наступления – чтобы раскачивать и подрывать Минские соглашения, неся локальные потери в солдатах и технике, - считает Кузьменко. - Людей Донбасса им ни капли не жаль.

Вариант 3

- Нельзя исключить и того, что обострение закончится очередным перемирием с обменом пленными, - рассуждает политолог. – Такое было уже не раз. Многие в ДНР так говорят – постреляют, мол, и перестанут. Тогда жизнь пойдет своим чередом – до следующего обострения.

Каждый день СЦКК фиксируют разрушения, нанесенные ударами ВСУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Если говорить о наступлении - зачем развалины наших домов официальному Киеву?

- Главная цель локального наступления – поднять градус конфликта, чтобы добиться пересмотра Минских соглашений. Или хотя бы вынудить США войти в них полномасштабным участником. Это улучшит положение Зеленского на международной арене и внутри страны, ведь успехов в экономике нет. Зато обвинения в мягкотелости и соглашательстве с врагом со стороны сторонников Порошенко звучат регулярно – в том числе на крупных телеканалах, которые экс-президент открыто финансирует. Оппозиционные каналы закрыты и Зеленский, получив санкцию США, может ответить критикам внутри страны радикальным действием – наступлением.

- Так что, атака неизбежна?

- Нет, конечно. Ведь войну можно и проиграть. Попытка Порошенко прорывом катеров через Керченский залив добиться военного положения и отложить президентские выборы, как помните, стоила ему кресла.

Что говорят власти

- Надо готовиться к различным вариантам развития событий, что мы и делаем… Эскалация на линии соприкосновения, абсолютная недоговороспособность украинской стороны на минской площадке, воинственная риторика киевских политиков – всё это в совокупности говорит о том, что Украина настроена на войну, а не на мир, - рассказал в интервью «Политнавигатору» Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, 3 марта своим приказом Пушилин разрешил Народной милиции ДНР открывать ответный огонь по украинским позициям, откуда ведутся обстрелы.

А на последнее совещание с министрами 11 марта по вполне мирным проблемам Денис Пушилин пришел в костюме, очень напоминающем военную форму. Знаковый ход со стороны Главы государства…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обострение обстановки в Донбассе: В ДНР и ЛНР подсчитали нарушения украинской армии за неделю

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать населенные пункты Республик (подробнее)