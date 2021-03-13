Обострение обстановки в Донбассе: В ДНР и ЛНР подсчитали нарушения украинской армии за неделю

Киевские силовики увеличили интенсивность обстрелов по Республикам Донбасса. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования 24 раза за прошедшую неделю нарушили комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В ходе обстрелов противник применял 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - сообщил Басурин.

Замначальника оборонного ведомства рассказал, что под обстрел киевских силовиков попали 15 населенных пунктов Республики.

- В частности, окраины Горловки, Ясиноватой, Донецка и ряда прифронтовых сел в Новоазовском районе ДНР, - говорит Эдуард Александрович. – В результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов и ЛЭП в поселке Старомихайловка, а также газопровод в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка.

Кроме этого, зафиксировано проведение украинскими морпехами работ по дооборудованию позиций в районе подконтрольного киевским властям села Водяное.

В Луганской Народной Республике украинская армия девять раз за неделю нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Она рассказал, что на Дебальцевском и Попаснянском направлениях военнослужащие 59-й бригады ВСУ открывали огонь из стрелкового оружия по району села Нижнее Лозовое.

Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия – по поселку городского типа Калиново.

Военнослужащие 92-й бригады дважды обстреляли район Калиново из 120-миллиметровых минометов и станкового гранатомета, а также два раза подвергали обстрелу район Золотого-5 из гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

С направления села Катериновка киевские силовики обстреляли район поселка Молодежное из АГС, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- В связи с участившимися обстрелами позиций в районе населенного пункта Золотое-5 руководство Золотовской средней школы № 4 было вынужденно сократить учебный день, - заявил Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что киевские силовики продолжают размещать военную технику. За неделю зафиксировано 17 единиц вооружения.

- В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, - обратился Осадчий.

Он отметил, что обо всех выявленных случаях необходимо сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Помните, украинские боевики используют ваши дома для осуществления террористических актов, укрываясь за ними во время обстрелов населенных пунктов Республики, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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