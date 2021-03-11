Денис Пушилин назвал деятельность Байдена одним из факторов обострения конфликта в Донбассе

Денис Владимирович отметил, что попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству для украинского государства. Фото: сайт Главы ДНР

В последнее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась.

- Вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы - это президент США Байден, который имел прямое отношение к «майдану» и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины - сложная экономическая ситуация и политический кризис на Украине, - сказал Глава ДНР, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин в 11-м Гвардейском отдельном енакиевско-дунайском мотострелковом полку Народной милиции, который сегодня посетил с рабочим визитом.

Он добавил, что попытка военного решения конфликта в Донбассе будет равнозначна самоубийству для украинского государства.

- Сейчас мы можем говорить о том, что в ДНР есть полноценная армия, а не разрозненные группы ополченцев, которые были в 2014 году. Нам точно есть что защищать: здесь наши семьи, наши дома, нам некуда уходить. Боевая подготовка, тренировки, учения, которые у нас проходят, позволяют говорить о серьезном ресурсе, который у нас есть, - подчеркнул Денис Пушилин.

После этого Глава ДНР почтил память защитников Республики и возложил цветы к монументу памяти павшим героям в боях за свободу и независимость Донбасса.

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