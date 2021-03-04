Обострение в Донбассе: Донецк содрогается от обстрелов украинских военных, которых обучили американские инструкторы

Прибывшие под Донецк мотопехотинцы 58-й бригады ВСУ обучены тактике штурма городов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Обстановка под Донецком сегодня резко обострилась. Утром украинские военные открыли мощный огонь из тяжелых минометов по селам на окраине столицы ДНР.

- Ведется обстрел территории сел Веселое и Спартак, а также станции «Донецк-Северный». Попадание в многоквартирный дом №14 по улице Привокзальная на станции «Донецк-Северный». Выбиты окна. Пострадавших нет. Местных жителей просим соблюдать осторожность! Будьте бдительны! – сообщил на странице в соцсети глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

По данным Народной милиции ДНР, при обстрелах применялись минометы калибром 120 мм. Только по Спартаку в 7.52 было выпущено 8 мин. Огонь вели со стороны Опытного с позиций 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Это соединение недавно прибыло по ротации на передовую в Донбассе. В декабре бригада находилась на Яворовском полигоне во Львовской области. Там под руководством американцев из оперативно-тактической группы «Ильини» национальной гвардии штата Иллинойс мотопехотинцы отрабатывали тактику штурма городов.

Кстати, 58-я бригада была сформирована в 2015 году из территориальных батальонов обороны, состоявших из отъявленных националистов. Весной 2016-го бригада «прославилась» активными попытками прорвать оборону защитников ДНР под Донецком.

Теперь подчиненные комбрига Дмитрия Кащенко обстреливают окраины Донецка практически ежедневно. А вчера днем, 3 марта, снайпер ВСУ убил сотрудника полиции ДНР, который спасал детей, оказавшихся на линии боевого разграничения.

В 11:30 военнослужащие Народной милиции, которые находятся на боевом посту в районе Ясиноватской промзоны, позвонили в дежурную часть полиции Ясиноватой. Они сообщили, что обнаружили группу детей между позициями украинской армии и НМ ДНР. В полдень для эвакуации детей была направлена следственно-оперативная группа. Но ее обстреляли снайперы.

- Был смертельно ранен младший сержант полиции Владислав Война. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы, — рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

Владислав Война посмертно награжден «Георгиевским крестом» 4-й степени. Фото: МВД ДНР

Владислав поступил на службу в полицию в августе 2020 года. За подвиг он посмертно награжден «Георгиевским крестом» 4-й степени.

Кстати, дети не в первый раз выходят на линию боевого соприкосновения со стороны украинских позиций. Полицейские ДНР обычно пресекали опасные «игры».

- Действия ВСУ носили откровенно провокационный характер. Киев в очередной раз продемонстрировал полное игнорирование не только Минских договоренностей, но и норм общечеловеческой морали, - заявили в МВД.

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