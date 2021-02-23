Виталий Киселев: Украинские бригады под контролем НАТОвских инструкторов учатся штурмовать города Донбасса

На Яворовском полигоне «миротворцы» из 58-й бригады ВСУ отрабатывали наступление в городских условиях. Фото: facebook.com/JMTGUkraine/videos

Киев поставил на поток обучение своих бригад наступательным действиям в городских условиях. «Обкатывается» личный состав на Яворовском полигоне на Львовщине под контролем НАТОвских инструкторов. Это еще одно доказательство планомерной подготовки ВСУ к масштабным действиям в Донбассе. Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

- В начале февраля нам позвонил житель Львовской области. И сообщил, что на базе так называемого Международного центра миротворчества и безопасности ВСУ, а проще – Яворовского военного полигона - проходит боевое слаживание 24-я отдельная механизированная бригада полковника Поступальского. Этот персонаж командует ею с октября прошлого года, - сказал Киселев.

Он отметил, что информацию перепроверили. Источники на полигоне и в Генштабе ВСУ подтвердили, что 24-я бригада находится на Львовщине с 11 января. Общий контингент – до шестисот человек. Дата окончания «посиделок» - 14 марта.

Кстати, это соединение сменило 58-ю отдельную мотопехотную бригаду Дмитрия Кащенко, которая находилась на Яворовском полигоне с 7 декабря прошлого года. Всего было задействовано 1800 человек личного состава и 800 единиц техники.

- Под руководством американцев из оперативно-тактической группы «Ильини» национальной гвардии штата Иллинойс «кащенковцы» отрабатывали вовсе не миротворческие мероприятия, - подчеркнул известный командир ополчения.

Тема учений - «Боевые действия в городской местности». Тренировались воевать в составе взводов, рот и батальонов. В финале бригада прошла тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых отработали штурм населенного пункта. По той же программе будет учиться и 24-я бригада.

Между прочим, 58-я бригада была сформирована в 2015 году из территориальных батальонов обороны, состоявших из отъявленных националистов. Весной 2016-го бригада «прославилась» активными попытками прорвать оборону защитников ДНР под Донецком.

Американцы не скрывают своего участия в натаскивании украинских военных. Фото: facebook.com/JMTGUkraine/videos

Тем временем, 58-я сейчас ждет пополнения для боевых действий в Донбассе. Бригаде Кащенко срочно понадобились 126 рядовых и сержантов. Найти их и командировать в зону операции объединенных сил (ООС) руководство оперативного командования «Север» поручило командирам подчиненных частей, областным военкомам и начальнику Киевского городского территориального центра комплектования.

- Укронацисты уже по сусекам скребут. Сотня с хвостиком рядовых и сержантов – это не Бог весть, как много. До войны у нас в Луганске во время призыва команды такой численности уходили ежедневно. Видать, совсем беда на Украине с желающими воевать в Донбассе, - отметил Виталий Киселев.

Тем не менее, Зеленский готовит армию к наступлению. Это еще раз подтвердило прошедшее 19 февраля заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ). На нем президент поручил пересмотреть принятые в конце 2019 года пять сценариев по «урегулированию ситуации» в Донбассе. После совещания секретарь СНБОУ Алексей Данилов сообщил, что украинские военные всегда готовы к новому решению.

В пресс-службе офиса президента заявили, что на совещании также обсуждали укрепление украинской армии, которая должна функционировать в соответствии со стандартами НАТО. Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану разработать четкий план комплектации ВСУ новыми образцами вооружения и назвать сроки постройки современной и профессиональной армии.

Судя по риторике руководства Украины, сценарий силового решения конфликта в Донбассе выходит на первый план. Киеву остается только получить «добро» от американских кураторов и дождаться выгодного момента, когда в России спровоцируют «народные волнения».

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