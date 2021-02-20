Перемирие на Донбассе скатывается к большой войне

Представитель СЦКК осматривает разрушения в Старомихайловке. ФОТО: СЦКК

Об ужесточении обстановки говорят жители горловского и мариупольского направлений. Мол, опять перестали спать ночами и ничего хорошего от Украины не ждут.

- Со всех сторон и из всех источников мы слышим о тупике в переговорном процессе и обострении на линии фронта, а многие физически ощущают это обострение, - пишет в соцсетях бывший командир бригады «Восток» и военный эксперт Александр Ходаковский.

17 февраля от обстрела пострадал жилой дом в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка. Снаряд украинских военных пробил крышу и влетел в комнату. В тот день украинские силовики выпустили по городу 76 боеприпасов. Чудом никто не пострадал.

За день до этого под обстрел попали наблюдатели миссии ОБСЕ. Как говорится в отчете организации, 5 сотрудников на 2 автомобилях находились к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского, 34 км к югу от Донецка. Со стороны ВСУ прилетел артиллерийский боеприпас (тип наблюдатели не установили), и разорвался от них в четырехстах метрах. Патруль миссии тут же покинул этот район

- Обострение ситуации на линии фронта продолжается, - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Были случаи, когда именно в конце зимы начинали обстреливать жилые районы Донецка. Так в феврале 2017 был обстрелян Привокзальный рынок в Донецке, пострадали и жилые многоэтажные дома. Активность ВСУ связана с их настойчивым желанием пересмотреть Минские соглашения – установить контроль над границей с Россией, уничтожить армию ЛДНР и ввести в Республику своих управленцев.

Ситуация может стать еще хуже.

- Такое бывало и раньше и не переросло в полномасштабные боевые действия. Но нельзя судить, что этого не случится сейчас или через полгода, - делает вывод Александр Ходаковский.

По его мнению, начинать активную подготовку к большой войне нужно уже сейчас.

- Когда держатели похоронных бюро будут подсчитывать прибыли, статисты будут подсчитывать потери и степень разрушений, а пропагандисты на все лады станут проклинать вероломного врага, - первый вопрос, который задам я, будет: а сколько потерь и разрушений мы запишем на счёт своего многолетнего бездействия?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подорвались на пяти украинских минах: Зеленский назвал причину гибели троих бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины главной версией происшествия считает нарушение правил обращения со взрывными устройствами (подробнее)