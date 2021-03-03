В Донбассе военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления огневых позиций ВСУ

Военнослужащим ДНР разрешили подавлять и уничтожать огневые точки противника Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Народная милиция Донецкой Народной Республики получила разрешение на подавление и уничтожение огневых точек вооруженных формирований Украины в Донбассе. Об этом заявили в Управлении оборонного ведомства ДНР.

- В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, - говорится в заявлении.

Отметим, что ночью, 3 марта, киевские силовики выпустили сто 82-миллиметровых мин по Ленинскому, что на юге Республики. Утром украинская армия подвергла минометному обстрелу село Веселое на северо-западе Донецка.

На заседаниях подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы представители Украины отказываются обсуждать возможные варианты прекращения эскалации конфликта в Донбассе.

Официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров рассказал, что представители Киева пытаются перевести внимание участников группы на второстепенные вопросы повестки, не связанные напрямую с режимом прекращения огня.

- Тактика украинской стороны по-прежнему направлена на стагнацию всего переговорного процесса, - говорит Никоноров. – В Донбассе наблюдается эскалация конфликта, в ДНР растет количество поврежденных домов, объектов инфраструктуры, зафиксированы ранения среди мирных жителей Республики.

Уже почти семь лет в Донбассе продолжается война. Жители уже осознали, что украинская сторона не собирается в реальности соблюдать договоренности о перемирии. Их было много – хлебное, урожайное, пасхальное... и другие. Но от названий ничего не менялось. А некоторые нарушались украинской стороной спустя считанные часы.

И сейчас в Донбассе действует перемирие. Летом прошлого года были приняты дополнительные меры за его контролем, которые Киев нарушает по сей день. Если несколько лет назад жители возлагали на такие договоренности хоть какие–то надежды, то сейчас все прекрасно понимают – Украина не хочет мира.

В последнее время линия соприкосновения с украинскими войсками буквально полыхает огнем. Вся территория Республики под интенсивными обстрелами. Воронки от обстрелов поражают своими размерами в человеческий рост – украинские военные применяют тяжелое вооружение.

Однако теперь военнослужащие Народной милиции Республики могут открывать ответный огонь на подавление огневых точек противника. А это значит, что обстрелов может стать меньше.

- Мы давно ждали, что нашим военным дадут такой приказ, как это было летом прошлого года. А то что же получается? Мы постоянно под обстрелами, а наши отвечать не могли. Теперь все! Очень надеемся на то, что обстрелов больше не будет, а если будут, то наши – уничтожат их огневые позиции, - говорит житель прифронтовой Старомихайловки Михаил.

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