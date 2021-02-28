Виталий Киселев: Мирные жители в Донбассе гибнут из-за того, что укронацисты от страха за свою никчемную жизнь минируют все подряд

Жители хутора Вольный боятся выйти из дома, чтобы не нарваться на украинскую мину. Фото: Скриншот видео tsn.ua

23 февраля в районе подконтрольного Киеву хутора Вольный, вблизи Золотого-4 подорвался на украинской мине 73-летний житель. Взрывное устройство установили саперы из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские военные тут же попытались свалить свою вину за гибель пожилого мужчины на якобы обстрел со стороны ЛНР. А когда выяснилось, что в тот день штаб операции объединенных сил (ООС) не зафиксировал стрельбу со стороны позиций защитников Республики, то придумали историю о дистанционном минировании.

Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

- Я давно говорил и повторяю: укронацистам своих ЦИПСОшников (специалистов центров информационно-психологических операций. - Авт.) давно нужно гнать за профнепригодность. Придумать и на полном серьезе продвигать версию о дистанционном минировании могут или не имеющие никакого военного опыта, или умственно отсталые, - подчеркнул Виталий Киселев.

Кстати, выяснилось, что приказ оперативной группе 74-го ЦИПСО о проведении информационной кампании по ложному обвинению Народной милиции ЛНР отдал командующий ООС Владимир Кравченко.

У генерала, что называется, земля под ногами горит после скандала с гибелью трех десантников из 81-й бригады на минах, которые установили саперы 59-й отдельной мотопехотной бригады. Происшествие случилось 14 февраля и вызвало большой резонанс в незалежной. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль и прислал в Донбасс главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака для разбирательств. А также поручил до конца февраля проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах.

- Не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные, - заявил украинский гарант.

Увы, уже несколько дней спустя на своих же минах подорвались трое бойцов 59-й бригады. Один погиб, двое получили ранения.

Кстати, в Народной милиции ЛНР озвучили цифры «минных» потерь в соединениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север», которая противостоит защитникам ЛНР. С 27 июля 2020 года - с момента действия дополнительных мер по прекращению огня - группировка потеряла от подрыва на украинских минах 122 бойцов, 50 из которых погибли. А с 1 сентября на минах ВСУ подорвались 12 мирных жителей Донбасса.

- Я уже предупреждал жителей Золотого-4 и других оккупированных укронацистами поселков: смотрите под ноги! У этих уродов с жовто-блакытнымы тряпками на рукавах нет совести. И неважно, о какой бригаде ВСУ идет речь. У всех них есть только страх за свою никчемную жизнь. Поэтому минируют все подряд. Нет никакой гарантии, что тропинка, по которой вы прошли полчаса назад, безопасна. Берегите себя, земляки. Нам с вами еще судить этих выродков. И восстанавливать наши разрушенные поселки, - отметил Виталий Киселев.

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