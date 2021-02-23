Трое украинских военных подорвались на минах 59-й бригады ВСУ в Донбассе

Украинские военные часто не обозначают табличками места минирований. Фото: СММ ОБСЕ

Трагически завершились поиски «диверсантов ЛНР» бойцами 59-й отдельной мотопехотной бригады. Они забрели на свое же минное поле и подорвались. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Находившемуся под воздействием психотропов военнослужащему 10-го мотопехотного батальона Сикорскому показалось, что на позиции выдвигается ДРГ, и он открыл беспорядочный огонь из крупнокалиберного пулемета. Сослуживцы стали искать «уничтоженных диверсантов» и зашли на необозначенное минное поле с противопехотными минами ПМН-2, - рассказал Филипоненко.

В результате подрывов солдат Ващенко погиб на месте, а старший солдат Сиромашко получил тяжелые осколочные ранения. Для его эвакуации выдвинулись еще двое бойцов, один из которых подорвался, а второй вернулся обратно. Вытащить раненых удалось лишь после прибытия на позиции командира батальона майора Зворыкина и группы разминирования.

Кстати, 14 февраля на минах 59-й бригады подорвались трое десантников из 81-й бригады.

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