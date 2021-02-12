Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 февраля 2021 года: Зарегистрировано больше 800 случаев выздоровления от COVID-19 за сутки

Прирост больных за день составил 250 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки из медучреждений Республики выписали 842 пациента с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом прирост больных за указанный период составляет 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 11 февраля проведено 533 исследования, из них выявлено 235 случаев заболевания (44,0%) и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

На сегодня в ДНР было выявлено всего 22 471 случай заболевания коронавирусом, из них на лечении находятся 7442 пациента, выписаны 13 109 человек, летальных случаев 1920.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем в Республике продолжается вакцинация от коронавируса. 11 февраля начался новый этап. Прививки от COVID-19 стали делать еще и военнослужащим Народной милиции.

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