В Народной милиции ДНР началась вакцинация военных от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса среди военнослужащих планируют провести в два этапа Фото: Олег ЗОЛОТО

В ДНР стартовал следующий этап вакцинации. С 11 февраля прививки от коронавируса стали делать и военнослужащим Народной милиции ДНР. Для профилактики коровой коронавирусной инфекции используется препарат «Спутник V», предоставленный Российской Федерацией. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Вакцинация военных проходит на базах медицинских рот. Перед введением препарата все военнослужащие проходят медицинский осмотр. Врач определяет состояние здоровья бойца. Если противопоказаний нет, то его допускают к вакцинации.

В процедурном кабинете одновременно прививают сразу пять военнослужащих. Через три недели военным придется повторить процедуру для введения второй дозы вакцины.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в ДНР началась 1 февраля. Заявки на получение вакцины принимаются на сайте Минздрава.

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