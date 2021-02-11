«Лицемерие и преступление»: В Донбассе отреагировали на скандальное заявление украинского министра о «медицинском геноциде» в Республиках

Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сделали заявление. Фото: ДАН/ЛИЦ

В республиках Донбасса отреагировали на высказывание украинского министра Резникова о «медицинском геноциде» в ДНР и ЛНР, связанным с вакцинацией российской вакцинной «Спутник V».

Министр иностранных дел Донецкой Народной Рсепублики Наталья Никонорова подчеркнула, что не проходит и дня без медийных высказываний представителей Украины, в которых они демонстрируют все более и более шокирующий уровень лицемерия и циничности по отношению к жителям Донбасса.

- Украинские власти после 7 лет обстрелов Республики, гуманитарной, экономической, транспортной блокады и ущемления в правах и свободах вдруг решили озаботиться здоровьем наших жителей, - говорит Никонорова. - И, видимо, именно в рамках этой заботы министр «по реинтеграции» Донбасса рассказывает в СМИ о «медицинском геноциде» в Республике, озвучивая цифры, которые едва ли коррелируют с реальной обстановкой.

Глава МИД Республики отметила, что наивно предполагать, что кого-то из властей Украины интересует реальное положение дел.

- Равно как и положение своих же жителей, которым теперь кабинет министров Украины официально запретил доступ к всемирно признанной и одобренной международным медицинским сообществом российской вакцине исключительно из-за политики дискриминации всего российского и русского со стороны украинских руководителей, - сказала Наталья Никонорова.

Украина, по словам министра иностранных дел Республики, могла бы помочь своим же гражданам в борьбе с коронавирусом путем поставки действенной и безопасной российской вакцины

- Но вместо этого украинские власти предпочитают продолжить абсурдную политизацию гуманитарной сферы и политику русофобии, - считает Никонорова. - Цена таким решениям – не только отделившийся Донбасс, не желающий больше быть частью этого государства, но жизнь и здоровье миллионов жителей Украины.

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего назвал высказывание Резникова не только лицемерием, а и преступлением – не только перед жителями Донбасса, а и перед жителями Украины.

- Античеловечный эксперимент над своим населением уже седьмой год проводит как раз Украина. А тех, кто не поддаётся, пытается уничтожить физически: сжигая в Одессе и расстреливая на Донбассе, отправляя в мясорубку на линии разграничения и вытравливая коронавирусом, - сказал Дейнего.

Глава МИД ЛНР отметил, что Донбасс, который уже начал вакцинацию «Спутником V», киевские власти пытаются представить неким «полигоном для экспериментов».

- Обвиняя Россию в «медицинском геноциде» с этой нелепой формулировкой за то, что гуманитарными поставками своей вакцины по просьбе Донецка и Луганска она спасает Донбасс, - подчеркнул Владислав Дейнего.

Напомним, что в республиках Донбасса продолжается вакцинация от коронавируса. Несколько тысяч доз российского «Спутника V» гуманитарным грузом прибыли в Донецк и Луганск 31 января.

Уже на следующий день началась вакцинация. В числе первых оказались медицинские работники, работники сферы образования, социальные работники и те, кто по долгу службы контактируют с большим количеством людей.

Открылась и онлайн-запись на прививку от ковида. Только в ДНР за первый час пришло больше 700 заявок.

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