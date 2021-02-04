Жители ДНР массово записываются на вакцинацию от коронавируса

Вакцинация в ДНР стартовала 1 февраля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

1 февраля в Донецкой Народной Республике стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. В числе первых прививки делают отдельным категориям населения - медикам, работникам сферы образования и социальных служб, а также сотрудникам силовых ведомств.

Тем временем началась запись на вакцинацию для всех желающих. Стать в очередь можно несколькими способами - в онлайн-режиме на официальном сайте Минздрава Республики, через телефонные линии общественного движения «Донецкая Республика» и непосредственно в пункте вакцинации, к которому вы относитесь.

Только за первый час онлайн-записи на бесплатную прививку от коронавируса на официальный сайт Минздрава поступило больше 700 заявок от жителей Республики.

- Наблюдаем большой спрос у населения, - констатировали в ведомстве спустя час после старта записи 1 февраля.

Записаться на прививку можно на сайте в разделе «Бесплатная вакцинация от Covid-19». Для этого необходимо заполнить форму регистрации - указать свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, город проживания и адрес, а также контактный номер телефона. В графе «Примечание» можно оставить дополнительную информацию - это единственное поле, не обязательное к заполнению.

Жители Республики уже несколько дней обсуждают прививки от коронавируса. Вакцину доставили из России 30 января. Власти сообщили, что поставки будут регулярными.

Что нужно знать о вакцинации?

В Минздраве дали разъяснения.

К прививке от коронавируса вакциной «Спутник V» допускаются жители старше 18 лет.

Противопоказания к применению:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелой острой респираторной вирусной инфекции, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения компонента II:

- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов и т. д.) на введение компонента I вакцины.

Применяется с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях - выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Места, где проводится вакцинация, оснащаются средствами противошоковой терапии в соответствии с действующими протоколами оказания медицинской помощи.

В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела. В случае, если температура превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят.

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