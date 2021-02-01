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Политика

«Помощники или мошенники?» Частные фирмы предлагают пенсионерам из ДНР услугу по получению перевыпущенных «Ощадбанком» карт

Многие пожилые жители республик Донбасса лишены возможности самостоятельно поехать на территорию Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Большинство пожилых жителей ДНР не могут поехать на Украину за своими пенсиями

Большинство пожилых жителей ДНР не могут поехать на Украину за своими пенсиями

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В марте будет год, как закрыли пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе. Коронавирусный карантин затянулся, а у жителей республик накопились проблемы из-за невозможности поехать на территорию незалежной. Больше всего страдают пенсионеры, которые получают выплаты на Украине. У многих закончился срок действия карт «Ощадбанка», в силу разных причин оказались заблокированными счета.

Сейчас сохраняется единственная возможность попасть из ДНР на Украину – ехать с перевозчиками через Россию. Путь дальний и дорогой. Дорога туда и обратно обойдется в 6-7 тысяч гривен (15,5 – 18 тысяч рублей). Большинству пожилых людей не по карману. Да и здоровье надо иметь отменное, чтобы высидеть в маршрутке 30 часов.

К тому же Украина с 11 января ввела для всех въезжающих из России двухнедельную самоизоляцию с установкой на мобильный телефон программы «Действуй дома». Сократить срок домашнего карантина можно через тестирование на коронавирус. А это еще затраты в тысячу гривен (более 2,5 тысячи рублей).

ИЩЕМ НОТАРИУСА, ЧТОБЫ ЗАВЕРИТЬ ДОКУМЕНТ

Тем временем, в колл-центре «Ощадбанка» рассказали, что пенсионеры-переселенцы могут получить перевыпущенные карты без личного участия. Через доверенное лицо. Представитель переселенца должен предъявить в отделении «Ощадбанка» свой паспорт и идентификационный код, а также доверенность, заверенную нотариально. Важный момент – документ нужно составить правильно. В тексте указать соответствующие полномочия на получение новой карты, выпущенной на имя владельца счета.

Заверить доверенность должен украинский нотариус, но никак не нотариус ДНР. Впрочем, в «Ощадбанке» принимают доверенности, оформленные у российских нотариусов.

А еще в украинском банке сообщили - доверенному лицу не выдается электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Но у многих пенсионеров из республик Донбасса именно ЭПУ, которые одновременно являются и банковской картой. Так что же - для них вариант с доверенностью «не катит»? Не спешите огорчаться.

В Донецке и других городах Республики хватает объявлений от «фирм», оказывающих услуги в получении новых пенсионных карт. Главное, не нарваться на мошенников, которые могут засвидетельствовать доверенность у «липового» нотариуса. А потом и вовсе исчезнуть вместе с предоплатой.

Скоро будет год, как закрыли пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе. Фото: ГПСУ

Скоро будет год, как закрыли пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе. Фото: ГПСУ

А ЕСЛИ КАРТА ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ

Больше гарантий у тех, кто связан с перевозчиками. В одной из таких «фирм» корреспонденту «Комсомолки» рассказали о схеме их работы.

- Мы оформляем доверенности у российских нотариусов. Все делается официально. Для этого пенсионер вместе с нашим водителем на машине выезжают в Ростовскую область. Забираем от дома. Поездка туда и назад в течение одного дня, - объяснил представитель.

Потом доверенность через перевозчиков попадает на Украину. И там в вашем отделении «Ощадбанка» получают карту.

- А как быть тем, у кого электронное пенсионное удостоверение вместе с картой? – поинтересовался я.

- Действительно, ЭПУ нельзя забрать по доверенности. Мы вам привезем только новую карту. Ждать придется где-то полтора месяца, - неожиданно для меня пояснил посредник.

Откровенно говоря, не знал раньше, что такой вариант возможен. Но и услуга весьма дорогая. За все – 30 тысяч рублей (11,5 тысячи гривен). Обычным пенсионерам, у которых выплаты 2-2,5 тысячи гривен (5-7 тысяч рублей), не осилить. Впрочем, для шахтеров – это одна украинская пенсия за месяц.

На мошенничество это не похоже. В Донецке есть «фирмы», которые выполняют взятые обязательства по разным видам услуг. В частности, по наследству. Однако всегда есть риск, что помощники окажутся не до конца добросовестными. Или у них что-то пойдет не так. К примеру, перевозчика могут «тормознуть» на границе и забрать чужие документы или банковские карты. Такое нередко случается.

Тем временем, «Ощадбанк» продлил действие просроченных во время карантина карт переселенцев до 1 марта. Возможна и дальнейшая пролонгация. Но сейчас дончанам угрожает новая проблема.

НАЧАЛАСЬ ОХОТА НА «МЕРТВЫХ ДУШ»

В январе в незалежной началась масштабная проверка всех получателей соцвыплат, в частности, пенсионеров. Она коснется и жителей республик Донбасса. В том случае, если человек больше года не проходил идентификацию в «Ощадбанке» или операции не проводились им лично. Онлайн-банкинг в «зачет» не идет. Нужно хотя бы раз в году снять наличные через кассу банка. Иначе могут приостановить выплаты.

И такое, по признанию украинских правозащитников из «Право на защиту» и «Донбасс SOS», происходит все чаще. Киев решил разобраться с «мертвыми душами». За год умерли десятки тысяч пенсионеров. А кто-то продолжает получать выплаты на их банковские карты, у которых срок действия пролонгирован из-за карантина.

Модно спрогнозировать, что спрос на услуги получения карт по доверенности будет только расти.

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