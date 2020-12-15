Какую ловушку готовит Украина для пенсионеров Донбасса

Из-за карантина жители республик Донбасса не могут попасть на Украину через линию соприкосновения. Фото: ГПСУ

На Украине в новом году начнется масштабная проверка всех получателей соцвыплат, в частности, пенсионеров. Она коснется и жителей республик Донбасса. В том случае, если человек больше года не проходил идентификацию в «Ощадбанке» или операции не проводились им лично.

«Комсомолка» уже рассказывала о том, что Кабинет министров Украины принял постановление №1098 от 11 ноября 2020 года. В документе говорится, что если пенсии перечисляются на платежную карту и в течение года по карте не проводились операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация лица, – начинается процедура проверки. Причина такого решения правительства понятна. Ведь может статься, что пенсионер давно умер, а за него кто-то получает пенсию.

Проверка заключается в следующем. «Ощадбанк» докладывает о таком факте соответствующему органу Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или органу социальной защиты населения. Те в свою очередь проводят идентификацию и верификацию человека. Тот должен лично предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, который удостоверяет личность и подтверждает его возраст. Также потребуют документ, в котором указаны данные о месте проживания. Для жителей республик – это справка переселенца.

- Получается, что Украина одним решением откладывает для нас необходимость идентификации из-за карантина, а другим документом обязывает это делать, - говорит жительница Макеевки Валентина Петровна.

Пожилая женщина переживает, что может лишиться выплат уже в феврале. Последний раз она ездила на территорию Украины в конце января для прохождения идентификации в Мариуполе, где зарегистрирована в качестве переселенца. А спустя два месяца (в марте) не успела – пункты пропуска были закрыты. У Валентины Петровны оформлено электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). На оборотной стороне этого пластикового документа – платежная карта «Ощадбанка». Деньгами с карты женщина не могла пользоваться даже через онлайн-банкинг, ибо через терминал банка не оформила соответствующий код. Считала, что так лучше можно защититься от мошенников.

Впрочем, не могут быть спокойными и те дончане, которые пользуются услугами онлайн-банкинга «Ощадбанка».

- Моя знакомая постоянно переводит деньги через онлайн-банкинг и получает наличные через «фирму» в Донецке. Также она пополняет счет «Водафона» на мобильном телефоне, - рассказывает Валентина Петровна. – Подруга на всякий случай позвонила в колл-центр «Ощадбанка». А там ей говорят, что это не считается. Нужно хотя бы раз в году снять наличные через кассу банка. Сумма должна быть больше 100 гривен. Так что мы обе теперь подруги по несчастью. Если никакого разъяснения в правительстве Украины не сделают насчет жителей ДНР, то придется в январе ехать в Мариуполь вкруговую через Россию. Туда и назад обойдется в 7 тысяч гривен. Это моя украинская пенсия за три месяца.

На открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения пенсионерка уже и не надеется. Если не сделали этого летом, когда был спад заболеваний коронавирусом, то сейчас и подавно.

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