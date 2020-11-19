Киев может проверить, каким образом жители республик Донбасса получают свои пенсии и соцвыплаты без выезда на Украину

Пенсионеры из Донецка для получения украинских пенсий прибегают к помощи родственников и друзей, а также различных фирм по обналичке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Кабинете министров Украины анонсировали масштабную проверку всех получателей соцвыплат, в частности, пенсионеров. Она может коснуться и жителей республик Донбасса.

На днях правительство незалежной приняло ряд изменений в свои постановления, которые касаются получения пенсий и социальных пособий. В частности, Киев собирается проверить всех получателей соцвыплат. В постановлении №1098 от 11 ноября 2020 года указано, что если пенсии и денежная помощь перечисляются на платежную карту, срок действия которой превышает один год, и в течение года по карте не проводились операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация лица, – начинается процедура проверки.

Подозрения может вызвать, если пенсия на карточке не тратилась лично пенсионером. Многие жители республик Донбасса из-за пандемии коронавируса не могут попасть на территорию незалежной. Нередко пожилые люди, чтобы снять деньги в банкомате, передают свои банковские карты родственникам или знакомым, которые живут на Украине или имеют возможность ездить туда. Или же пользуются онлайн-банкингом - переводят деньги кому-то из доверенных лиц для последующей обналички.

Уже известно, как будут проверять. Банк докладывает о таком факте соответствующему органу Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или органу социальной защиты населения. Те в свою очередь проводят идентификацию и верификацию человека. Тот должен лично предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, который удостоверяет личность и подтверждает его возраст. Также потребуют документ, в котором указаны данные о месте проживания. Для жителей республик – это справка переселенца.

Пока неизвестно, какие последствия ожидают тех, кто не пройдет проверку. Вполне возможно, что приостановят выплаты до прояснения ситуации. Ведь может статься, что пенсионер давно умер, а за него кто-то получает пенсию.

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