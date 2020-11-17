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«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

Все желающие получат сувенирную продукцию издания
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дончане смогут ознакомиться со свежими номерами газеты на главпочтамте

Дончане смогут ознакомиться со свежими номерами газеты на главпочтамте

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В пятницу, 20 ноября, на донецком главпочтамте пройдет день подписчика. По традиции в нем поучаствует «Комсомольская правда». Наши постоянные читатели и те, кто только открыл для себя издание, на главной почте столицы смогут ознакомиться со свежими номерами газеты и при желании выписать ее. Начало – в 10.00.

На столике «Комсомольской правды» (а найти его можно будет по яркому баннеру) будут как ежедневные выпуски (вторник, среда, пятница), так и толстушка (четверг). В ежедневке собраны самые важные местные, российские и мировые новости; злободневные статьи, материалы о здоровье, политике и спорте. А в каждом номере толстушки (газеты с телепрограммой) - море житейских историй и публикаций о звездах российской эстрады.

Роман Трошин - преданный читатель «КП»

Роман Трошин - преданный читатель «КП»

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В день подписчика на главпочтамте сотрудники редакции раздадут своим читателям сувенирную продукцию.

Адрес главпочтамта: город Донецк, улица Артема, 72.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ОТ «КОМСОМОЛКИ»

Оформив подписку на 3, 6 или 12 месяцев 2021 года на ежедневную газету «Комсомольская правда», вы гарантированно получите в подарок фирменные календари на 2021 год (календари будут высланы почтой на указанный адрес подписки).

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Условие: оформите подписку на почтовых отделениях ГП «Почты Донбасса» на 2021 год и сообщите данные о подписке до 15 декабря 2020 года письмом на e-mail shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331 03 55 с текстом: дата подписки, адрес, Фамилия И.О.

ПОДПИСКА ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

Давайте подсчитаем, насколько выгодна подписка на «Комсомолку». Подписка на весь 2021 год на полный комплект «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2481 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4300 рублей. Экономия – 1819 рублей.

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Годовая подписка на еженедельник «Комсомольская правда» (толстушка) составляет 921 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1300 рублей. Экономия – 379 рублей.

Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки»: «КП» вторник – 371 рубль, «КП» среда – 399 рублей, «КП» пятница – 391 рубль.

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

«Комсомольская правда» приглашает на день подписчика

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В любом отделении ГП «Почта Донбасса» можно подписаться на полный комплект газеты, а также на каждый выпуск еженедельной газеты в отдельности и получать их с января до конца 2021 года.

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