Как обманывают жителей ДНР

Основная тактика мошенников - расположить к себе жертву Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомолка» поговорила со своими источниками в правоохранительных органах, а также с теми, кто столкнулся с аферистами, и составила рейтинг наиболее популярных преступных схем.

1. «Развод» на пароль

Пенсионеры Республики - одна из любимых мишеней мошенников. Во-первых, они имеют пусть небольшой, но регулярный доход, чем в условиях непризнанного государства могут похвастаться далеко не все.

Во-вторых, Украина то и дело вводит разные проверки для временных переселенцев (а стать им - единственный способ получать украинскую пенсию). Значит, старики всегда ждут какой-то каверзы от соседнего государства.

И вот звонит им молодой мужчина и на фоне как бы оживленного колл-центра представляется менеджером банка (как правило, Ощадбанка) или чиновником Пенсионного фонда. Он уточняет ФИО, номер карточки пенсионера и... пароль. Через минуту начисленная пенсия (часто за несколько месяцев) с карты исчезает. Граница с Украиной, как известно, открывается два раза в неделю, и пропускают через КПП «Еленовка» лишь малую часть «пенсионных туристов». Так что у мошенников остается предостаточно времени для того, чтобы скрыть следы своей преступной схемы.

2. Дорога без проблем и быстрое оформление

Вокруг пенсии строятся и две следующие по популярности схемы - «пенсия под ключ» и «мы вас быстро довезем». В первом случае пожилым людям предлагают предоставить свои личные данные, оригиналы документов и аванс за оказанную услугу. Якобы предприимчивый молодой человек все сделает сам, без выезда получателя пенсии на Украину. В лучшем случае, мошенник вернет только документы - часто за дополнительную плату.

Мошенничество на перевозках еще проще: проезд в Украину через Россию стоит около 7 тысяч рублей (дорога занимает примерно 30 часов). Жертв подбирают в основном через объявления возле подъездов. Далее берется аванс, назначается дата отъезда, но «комфортабельный микроавтобус на 8 мест» так и не появляется.

3. Родственник в беде

Старое, как мир, телефонное мошенничество «Ваш сын (дочь) попал в полицию (устроил ДТП, подрался и т.п.)» весьма популярно в ДНР. За «решение вопроса» предлагают собрать солидную сумму денег и передать «посреднику».

Лучше всего схема срабатывает, если злоумышленники знают (или выяснили через кого-то) привычки и жизненный уклад своей жертвы. Упоминание имени и некоторых подробностей («он опять выпил») повышает достоверность истории.

Особенность применения этой схемы в ДНР в том, что работать можно через границу - т.е. требовать деньги с родственников на Украине за того, кто проживает в Республике или наоборот. Во втором случае часто представляются работниками СБУ.

4. Вербовка через соцсети

Самые неожиданные вещи могут происходить, если гражданин ДНР попадает в поле зрения украинских спецслужб. Часто для этого достаточно выложить на своей страничке «ВКонтакте» фото в военной форме.

В этом случае агенты собирают не деньги, а информацию. Девушки начинают знакомиться, друзья по довоенной жизни настойчиво раскрывают объятья. Возникают полузабытые однополчане. Все это для того, чтобы наладить контакт, а потом завербовать человека. Перед такой операцией у агента, как правило, есть несколько поводов для шантажа жертвы.

5. Работа в России

Предложение устроиться на «хорошую зарплату в России» украшает в столице Республики практически каждый столб. Если до войны популярным был формат объявлений «офис набирает сотрудников...», то теперь множество «агентов по трудоустройству» найдут любую вакансию в РФ. И на любые условия, главное - аванс заплатить.

Чаще всего обманывают при наборе в стройбригады. Но это и самая популярная вакансия для жителей ДНР.

6. Быстрое оформление паспорта

«Хочу паспорт!» Такая надпись с хэштегом украшает заборы и подъезды. С мошенниками связываются через интернет, и они за «мзду малую» берутся ускорить оформление паспорта ДНР. Очередь на его получение растянулась до 2023 года, без него российский паспорт не выдадут - и молодежь готова выложить остатки денег, чтобы получить новые документы. Очень много подобных объявлений висит возле общежитий университетов. Естественно, как и в случае с пенсией, потом главной задачей для обратившегося к мошенникам становится вернуть оригиналы своих документов, пусть и за дополнительную плату.

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