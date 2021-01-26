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Политика

Украинские пограничники забрали у жительницы ДНР деньги для лечения от онкологии

Конфискованную сумму удалось вернуть только через полгода, благодаря помощи правозащитников
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На КПВВ «Новотроицкое» украинские пограничники особо тщательно изучают не только документы, но и содержимое кошельков дончан. Фото: ГПСУ

На КПВВ «Новотроицкое» украинские пограничники особо тщательно изучают не только документы, но и содержимое кошельков дончан. Фото: ГПСУ

10 августа прошлого года на украинском КПВВ «Новотроицкое» пограничники вместе с фискалами забрали деньги у семьи из ДНР, которая ехала в Днепропетровск (переименован в Днепр). В машине были больная онкологией женщина с мужем и его братом. Везли необходимые для лечения деньги. Сумма не превышала разрешенный на Украине лимит - по 50 тысяч гривен (130 тысяч рублей) на человека. Все деньги лежали в одной сумке. И это стало поводом для украинских «стражей кордона» для изъятия.

Об этой истории поведали адвокаты украинского благотворительного фонда «Право на защиту» Вячеслав Стасюк и Сергей Галемский. Организация представляла интересы семьи в суде. К правозащитникам обратился муж больной женщины.

ОСТАВИЛИ ТОЛЬКО 250 ГРИВЕН

- Мужчина с женой и четырьмя детьми живет в Харцызске. Настоящим ударом стало известие, что у женщины обнаружили онкологию. Оперировали в Донецке, и после выписки из больницы посоветовали пройти терапевтическое радиологическое лечение в Днепропетровске, – рассказали правозащитники.

Но попасть на территорию Украины – та еще проблема. Из-за пандемии коронавируса пункты пропуска на линии разграничения ДНР и Украины фактически не работают. Лишь два раза в неделю открывается гуманитарный коридор на трассе Донецк-Мариуполь. Там находятся республиканский КПВВ «Еленовка» и украинский КПВВ «Новотроицкое».

Семья из Харцызска оформила письменное приглашение в специализированную больницу в Днепропетровске. В документе было указано, что женщину сопровождают муж и его брат. Разрешение властей ДНР на пересечение линии разграничения было получено, деньги собрали и отправились в путь.

Республиканский КПВВ «Еленовка» проехали без особых проблем, а на украинском пункте пропуска харцызян ждала тотальная проверка машины и документов.

- Муж показал всю сумму денег и выписки из больницы, подтверждающие цель поездки. Но работник Государственной фискальной службы Украины (ГФСУ) составил протокол об административном правонарушении за незаконное перемещение денег с превышением установленного предельного размера. Не помогло объяснение, что эта сумма на всех трех человек в машине, – поделились правозащитники.

Забрали практически все деньги. У людей осталось где-то 250 гривен (650 рублей). Хорошо, что выручили знакомые, и семья смогла доехать до Днепропетровска.

«СТРАЖИ КОРДОНА» ПОДДЕЛАЛИ ДОКУМЕНТЫ

Свидетелями беспредела на КПВВ стали мониторы БФ «Право на защиту». Они и посоветовали людям обратиться в офис организации в Днепропетровске. Юристы сделали адвокатские запросы и собрали необходимые документы для защиты интересов харцызян в суде.

- Обнаружили интересный факт. Контрольный талон, оформленный при въезде на КПВВ, имел исправления. Было указано, что в машине находился один человек, а не три. То же самое - в протоколе об административном правонарушении, – отметили адвокаты.

Горсуд Мариуполя занял позицию «стражей кордона». Харцызянина признали виновным в нарушении порядка перемещения денег и товаров в районе ООС (часть 1 статьи 204-3 КоАП), наложили штраф и конфисковали изъятые деньги.

Но юристы не опустили руки - подготовили апелляционную жалобу. 18 января в Мариуполе прошло заседание Апелляционного суда подконтрольной Киеву Донецкой области. Свидетелями выступили двое мониторов БФ «Право на защиту», которые были на КПВВ 10 августа.

- В итоге постановление суда первой инстанции отменено, а производство закрыто в связи с отсутствием в действиях нашего клиента состава административного правонарушения. Апелляционный суд обязал вернуть жителю Харцызска все изъятые на КПВВ деньги, – прокомментировали адвокаты.

Можно только порадоваться за харцызян, им удалось восстановить справедливость. Что нашлись юристы, которые смогли довести дело до победного конца. Но сколько подобных случаев возникает и еще будет возникать.

В ЧЕМ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОНБАССУ

Правозащитники не случайно критикуют ограничения, которые власти Украины ввели на линии соприкосновения в Донбассе. Приказ Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» № 52 от 14 июля 2020 года гласит, что можно провозить через КПВВ не более 50 тысяч гривен, или эквивалент в иностранной валюте.

Тем временем, для жителей Украины (в том числе и дончанам) при пересечении настоящей госграницы разрешено брать с собой до 10 тысяч евро. Это 342 тысячи гривен. Почти в семь раз больше, чем в Донбассе.

А ведь нередко дончане везут через КПВВ свои многолетние личные сбережения, или деньги на операцию, или накопленную пенсию – у бывших шахтеров немалые суммы вместе с регрессом набегают. Да мало ли, какие обстоятельства возникают в жизни.

На пунктах пропуска на нарушителей обычно составляют админпротокол по статье 204-3 КУоАП. Закон предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 170 до 1700 гривен (от 440 до 4400 рублей), а при повторном случае - до 3 400 гривен. Но не так страшен штраф, как конфискация денег.

Кстати, в ДНР жителям разрешают вывозить и ввозить в Республику сумму до 10 тысяч евро при условии декларирования в устной форме.

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