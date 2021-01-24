Украинские пограничники отбирают деньги у жителей республик Донбасса, которые пересекают линию разграничения. Фото: Погранслужба Украины

С начала года на пунктах пропуска в Донбассе украинские пограничники конфисковали наличные средства, эквивалентные сумме в более чем 1 миллион 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе так называемой «Операции объединенных сил Украины».

Напомним, что согласно утвержденному Киевом списку, через украинские блокпосты позволено провозить только до 50 тысяч гривен - это чуть больше 130 тысяч рублей.

Всего с начала года на пропускных пунктах в Донбассе украинская сторона изъяла у жителей республик товары на общую сумму свыше 27 миллионов гривен (70 миллионов 400 тысяч рублей) и 27 транспортных средств.

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