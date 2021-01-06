Накануне Нового года в бригадах ВСУ, которые сейчас находятся в Донбассе, прошли масштабные проверки наличия оружия, боеприпасов и американских тепловизоров. Помимо сотрудников СБУ и военной прокуратуры «шерстили» вояк и кураторы из США. Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».По его словам, сложными и напряженными были предновогодние недели в 35-й бригаде морской пехоты и 32-м реактивном артиллерийском полку. К ним в Дзержинск, Майорск и село Дачное приезжали инспекторы из «самой Америки». Проверяли наличие и исправность имеющихся в частях приборов ночного видения и тепловизоров. В свое время эти приборы были переданы ВСУ в рамках так называемой «международной технической помощи от правительства США».- Предъявленные морпехами и реактивщиками приборы имели такой вид, что их как будто из кейсов и не доставали. Наученные горьким опытом, всю эту технику украинские командиры сразу заперли в сейфы – от греха подальше. А то потом плати за них – кому охота. Правильно, «зольдатам» ВСУ такую технику доверять нельзя: или пропьют, или разобьют, - подчеркивает Виталий Киселев.Он также сообщает, что в 81-й аэромобильной бригаде, которая стоит в Константиновке, частыми «гостями» были следователи военной прокуратуры, контрразведчики из СБУ и сотрудники Краматорского горотдела полиции. «Шерстили» на предмет незаконного оборота оружия и боеприпасов. А началось все еще 25 ноября, когда в подвалах казарм было обнаружено большое количество неучтенных патронов, гранатометных выстрелов и дымовых мин.- Что интересно, командир бригады полковник Артем Котенко на вопрос следователей, откуда такое «богатство», отправил их… в далекое путешествие. И с тех пор эта ниточка тянется и тянется, - отмечает «Коммунист».Тем временем, в проект «Путь Визенталь», который собирает сведения о преступлениях украинских нацистов, обратились жители Попасной. В их городе разместился 22-й отдельный мотопехотный батальон «Харьков» 92-й мехбригады. Часть сформирована летом 2014 года из харьковских нацистов. В боях особо не замечена, больше «специализировалась» на вымогательстве на блокпостах и пьяных дебошах в кафе и ресторанах. С тех пор ничего не изменилось.- Попасняне так нам и сказали: приехали на нашу голову мародеры. Снова в магазинах и на улицах участились грабежи. Снова – драки с полицейскими. «Путь Визенталь» фиксирует все преступления этих коллаборационистов. И когда придем в Харьков – а мы придем! – спросим за все сполна, - говорит Виталий Киселев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраина собирается ввести в Донбассе «желтый режим»Украинским силовикам дадут особые полномочия в отношении населения (подробнее)